YouTube deprem yayınlarından 6 milyon dolar bağış toplandı!

YouTube tarafından Kahramanmaraş’ta yaşanan ve bölgeyi yerle bir eden iki büyük depremin ardından depremzedeler için bir kampanya başlatıldı. 'Turkiye Earthquke Relief Fund' (Türkiye Deprem Yardım Fonu) isimli kampanya, bilim ve kültür sanat konularında video yapan Barış Özcan tarafından başlatıldı.