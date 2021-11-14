YouTube yeni kararını duyurdu: ‘Beğenmeme saldırılarına’ son!

14 Kasım 2021 Pazar, 09:48

YouTube, tüm videolarda beğenmeme sayılarını gizleyeceğini ve istatistiklerin yalnızca yükleyici tarafından görüntülenmesini sağlayacağını duyurdu. NBC News’in haberine göre, video akışı platformu bu yılın başlarında bir deney yaptıktan sonra değişiklik yapmaya karar verdi.

Bir videodaki beğenmeme sayısını gizlemenin, içerik oluşturucularını beğenmeme saldırılarına karşı korumaya yardımcı olduğunu buldu.

OLASILIĞI DAHA DÜŞÜK

YouTube araştırmacıları, beğenmeme sayısı gizlendiğinde, izleyicilerin sayıyı artırmak için bir videonun beğenmeme düğmesini hedefleme olasılığının daha düşük olduğunu bildirdi.

Araştırmacılar, değişiklikle ilgili yaptıkları açıklamada; “Kısacası, deneylerimize göre saldırgan davranışlarda bir azalma olduğunu gösterdi. Ayrıca, daha küçük içerik oluşturucuların ve yeni başlayanların, bu tip davranışlarla haksız bir şekilde hedef alındıklarını doğrudan duyduk ve deneyimiz bunun daha küçük kanallarda daha yüksek oranda gerçekleştiğini doğruladı” dedi.

Bu değişiklik, içerik oluşturucuların fikirlerini güvenli bir şekilde ifade edebilecekleri daha kapsayıcı ve saygılı bir ortam yaratması umuduyla bu haftadan itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacak.

-Sözcü