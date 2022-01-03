Basın meslek örgütleri: Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alır hale gelmiştir

03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:08

Basın meslek örgütleri, art arda gelen zamlarla birlikte derinleşen hayat pahalılığına karşı basın emekçilerinin çalışma şartlarının giderek zorlaştığına dikkat çekti.

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu tarafından yapılan ortak açıklamada, asgari ücretin 4253 TL olmasıyla birlikte basın emekçilerinin büyük çoğunluğunun asgari ücretin altında maaş alır duruma geldiği belirtildi.

"Dolgun maaşlı, banka hesapları kabarık, makamlarında ve makam arabalarında hayatlarını sürdüren küçük bir azınlık dışında basın iş kolunda çalışan meslektaşlarımız adeta ucuz iş gücü haline gelmiştir" denilen açıklamada "Basın emekçilerinin maaşları, insanca yaşam koşulları esas alınarak düzenlenmelidir. Gazetecilerin enflasyon karşısında ezdirilmemesi için en az yüzde 40 zam yapılmalıdır" çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"BASIN EMEKÇİLERİNİN ÜCRET SEFALETİ DAHA DA KATMERLENDİ!

Gazete, dergi, televizyon, basın ve yayın sektöründe faaliyet gösteren tüm medya emekçileri her zaman olduğu gibi ekonominin çalkalandığı bu günlerde de görevinin başında, zor şartlarda çalışmaya devam etmekte.

Ekonomik gelişmeleri kamuoyuna aktaran; memur, emekli ve çalışanlara yapılan zamları gündemde tutan basın emekçileri ne yazık ki ciddi bir yoksullaşmayla karşı karşıya. Asgari ücretin 4253 TL olmasıyla birlikte meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alır duruma gelmiştir. Mesleklerinde 10, 15 ya da 20’nci yılını dolduran meslektaşlarımız bile çok düşük maaşlarla görevlerini sürdürmektedir.

Dolgun maaşlı, banka hesapları kabarık, makamlarında ve makam arabalarında hayatlarını sürdüren küçük bir azınlık dışında basın iş kolunda çalışan meslektaşlarımız adeta ucuz iş gücü haline gelmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, düşük gösterildiği tartışmasız enflasyon verileri dahi yıllık bazda yüzde 36.08’dir. Bağımsız ekonomi uzmanlarından oluşan Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAG) göre ise, yıllık enflasyon yüzde 82,81 düzeyinde gerçekleşmiştir. Zaten düşük ücretlere çalıştırılan milyonlarca emekçinin ve onlar arasındaki basın emekçilerinin ücret sefaleti, resmi rakamlar bile esas alınsa katmerlenmiştir.

Basın emekçilerinin örgütleri olarak; gazete, dergi, radyo ve televizyon sahiplerine ve onların temsilcisi olan yöneticilere sesleniyoruz: Basın emekçilerinin maaşları, insanca yaşam koşulları esas alınarak düzenlenmelidir. Gazetecilerin enflasyon karşısında ezdirilmemesi için EN AZ Yüzde 40 zam yapılmalıdır.

Yüzde 36.08 altında yapılacak her zam, basın çalışanlarının haklarının gasp edilmesidir. Bu çerçevede basın emekçilerini örgütlenmeye, haklarını aramaya davet ediyoruz.

G9 GAZETECİLİK ÖRGÜTLERİ PLATFORMU

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (HABER-SEN)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)"







