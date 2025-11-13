Genel kurul kararı açıklandı: DİSK genel merkezi Ankara’ya taşınıyor!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), uzun yıllardır gündemde olan genel merkezinin Ankara’ya taşınma kararını resmen uygulamaya başladı. Bu karar ilk kez Haziran 1980’de yapılan 7. Olağan Genel Kurul’da alınmış, ancak 12 Eylül askeri darbesi nedeniyle hayata geçirilememişti.

Şubat 2020’de gerçekleştirilen 16. Genel Kurul’da, bu tarihsel karar yeniden gündeme geldi. DİSK’e bağlı sendikaların genel başkanlarının imzasını taşıyan önergeyle taşınma kararı tekrar kabul edildi ve DİSK Tüzüğü’ne madde olarak eklendi. 400 delegeden üçte ikisinden fazlasının oyuyla alınan kararın hukuka uygun biçimde tüzüğe işlendiği belirtildi.

Tüzüğün DİSK’in “anayasası” niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, genel kurulda kabul edilen hükümlerin aynı usulle yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini koruduğu belirtildi. DİSK Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm organların genel kurul kararlarını uygulamakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bugüne kadar alınan genel kurul kararlarının usule ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirildiği, toplantılarda lehte ve aleyhte görüşlerin dile getirildiği, ancak sonrasında herhangi bir itirazın tutanaklara geçmediği bildirildi. Kararların ilanından sonra da hiçbir gerçek ya da tüzel kişi tarafından yargıya başvurulmadığı ve kararların kesinleştiği vurgulandı.

DİSK’in Şubat 2024’te yapılan 17. Genel Kurulu’nda ise tüzük bir bütün olarak yeniden oylanarak mevcut haliyle oybirliğiyle kabul edildi.

Sonuç olarak, 45 yıl önce alınan ve son genel kurullarda yeniden teyit edilen “DİSK Genel Merkezi’nin Ankara’ya taşınması” kararı doğrultusunda yönetim kurulunun gerekli hazırlıkları tamamladığı bildirildi. Açıklamada, “Hiç kimse DİSK Yönetim Kurulu’nun DİSK Tüzüğünü, Genel Kurul karar ve iradesini yok sayarak görevini yapmamasını isteyemez” ifadesine yer verildi.

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: