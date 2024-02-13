Ayayorgi koyundaki inşaata baskın
Çeşme’de Ayayorgi koyunun iş makinaları ile tahrip edilmesi üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve Ayayorgi koyuna giriş yasağı verilen şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İzmir’de doğal güzellikleriyle dikkat çeken Çeşme’deki Ayayorgi koyunun iş makinaları ile tamamen tahrip edilerek molozların denize döküldüğü haberleri üzerine emniyet harekete geçti.
Doğal arkeolojik ve doğal olan 20 dönüme yakın arazideki tüm yüzey tıraşlanarak ağaçlar kesildi zeytin ağaçları tahrip edildiği şikayetleri üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine kaçak inşaat kazısı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı ve iş makinelerine de el koydu. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve olayın meydana geldiği alana giriş yasağı verilen şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. / İZMİR
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de şok istifa!
- Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar?
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- Banu Alkan 65 yaşında ilk evliliğini yaptı
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber
- Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- İşte kulislerde konuşulan isimler...
- CHP İstanbul ilçe adayları resmen tanıtıldı