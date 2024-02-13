Ayayorgi koyundaki inşaata baskın

Çeşme’de Ayayorgi koyunun iş makinaları ile tahrip edilmesi üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve Ayayorgi koyuna giriş yasağı verilen şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:44
Ayayorgi koyundaki inşaata baskın
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İzmir’de doğal güzellikleriyle dikkat çeken Çeşme’deki Ayayorgi koyunun iş makinaları ile tamamen tahrip edilerek molozların denize döküldüğü haberleri üzerine emniyet harekete geçti. 

Doğal arkeolojik ve doğal olan 20 dönüme yakın arazideki tüm yüzey tıraşlanarak ağaçlar kesildi zeytin ağaçları tahrip edildiği şikayetleri üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine kaçak inşaat kazısı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı ve iş makinelerine de el koydu. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve olayın meydana geldiği alana giriş yasağı verilen şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. / İZMİR


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