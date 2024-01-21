Bakanlık içinde çelişki: Nurdağı-Kahramanmaraş demiryolu projesi için iki farklı görüş verildi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 4 milyar 767 milyon TL değerindeki “Gaziantep Nurdağı-Kahramanmaraş Demiryolu Projesi” için hazırlanan çevresel etki değerlendirme dosyası 22 Şubat’ta İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşülecek. Projenin tanıtım dosyasına göre demiryolu, orman, tarım, mera ve sulak alanlardan geçecek. Ayrıca bölgede mevsimsel olarak akış gösteren dereler, yeraltı suyu işletme sahaları ve göller bulunuyor. Proje için birçok kurumdan da görüş alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği’ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü proje için, “Proje alanında herhangi bir tescilli doğal sit alanı ve tabiat varlığının bulunmadığı belirtilmekte” denildi.

‘1. DERECE SİT ALANI’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da görüş alındı. Bakanlık, “Proje alanının herhangi bir kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezi kapsamında yer almadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Ancak aynı bakanlığa bağlı Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ise 22 Kasım 2023 tarihli görüşünde, “Söz konusu güzergâhın tescilli Nurdağı Gar Binası ve korunma alanının içerisinde yer aldığı, ayrıca 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Sivrimine Höyüğü sit sınırlarıyla çakıştığı tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

AKP’li Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyesi de verdiği görüşünde “Mevcut imar planlarımızı göz önüne alarak demiryolu güzergâhı tekrardan düzenlenmeli” dendi.