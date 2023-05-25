Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Plajı’nın kumlarını kaldırım yapımında kullanıyor!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:27

Güncelleme: 25.05.2023 - 14:27

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvalık'taki dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı çevresinde yapılan kaldırım, meydan ve yürüyüş yollarının düzenlenmesi çalışmasında döşenen begonit taşlarının arasına korunması gereken Sarımsaklı Plajı kumsalından alınan kumlar kullanılması ve çalışmalar sırasında da plaja ağır paletleriyle kepçelerin girmesi bölgeye zarar verirken halkı isyan etti.

Durumu tepki gösteren yurttaşlar ve Ayvalık Tabiat Platformu sezonun başlamasına sayılı günler kala bölgenin şantiye alanına döndüğünü dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarımsaklı Plajı’nın 230 dönümlük alanda başlayan çalışmaların bölgeye zarar verdiğini söyleyen vatandaşlar bölgenin “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildiğini hatırlattı.

“TİCARET MALZEMESİ HALİNE GELECEKTİR”

Ayvalık Tabiat Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, ağır tonajlı iş makineleri güzelim plaj kumlarına kepçesini daldırıyor, döşenen begonit taşlarının arasına sıkıştırmak için kullanılıyor. Yazıklar olsun, o kumlar bir daha geri gelmez. Endemik bitkinin kullanım alanı olarak tescilli, kendine has florasıyla, özelliği olan benzersiz kumsalı, taşeron firmanın kamyonları acımasızca talan ediyor. Halkın kullanımına açılması gereken alan bakalım kimlerin eline geçecek. Güya halkın yararı için yapılan bisiklet yolu, yürüyüş yolu, konser alanı gibi alanlar rantiyenin elinde ticaret malzemesi haline gelecektir” ifadeleri kullanıldı.