Beykoz’da rant kuşatması: Kuzey Ormanları’na beton hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre, kişi başına düşen yeşil alan büyüklüğü en fazla olan ilçelerin en başında Beykoz geliyor. Anadolu Yakası’nın ormanlarıyla nefes aldıran noktası Beykoz, son zamanlarda rant odaklı projelere ev sahipliği yapmaya başladı.

Yüzde 66.89 oranında orman alanı bulunan bölgedeki kentsel sıkılaşma da ilin nefes kaynağı Kuzey Ormanları’nda kentsel saçaklanma da arttı.

İBB ve Kuzey Ormanları Savunması tarafından hazırlanan İstanbul Doğal ve Kırsal Alanları Strateji Belgesi’nde Kuzey Ormanlarının bu hatlarının “yeşil tampon bölgeler” aracılığı ile mutlak koruma altına alınması gerektiği belirtilmişti. Ayrıca aynı raporda, Beykoz’un köprü, bağlantı yolları ve madencilik tehdidi altında olduğu, sit alanlarının da yapılaşmaya açıldığı vurgulandı. Bunların yanında son olarak Beykoz Şehir Hastanesi inşaatı gündeme geldi.

Döneminin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “müjde” olarak duyurduğu hastane, Türk Alman Üniversitesi’nin karşısındaki araziye yapılmaya başlandı. 500 yatak kapasiteli hastane yapımı, doğa tahribatına yol açtı. Öte yandan projenin ihalesini de 4 milyar 185 milyon TL’ye Kuzu Anonim Şirketi almıştı. Kuzu ailesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor. AKP iktidarında da çok ihale alan şirketin yönetimindeki Güven Kuzu, Erdoğan’a desteğini, “Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Erdoğan’ın aday olmasını destekledik” sözleriyle açıklamıştı.

Kuzu Grubu, Siirt’te yaptırdığı iki okula da Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran ile babası Cemal Gülbaran’ın adını vermişti. Kuzu Grubu “Kanal İstanbul” güzergâhındaki TOKİ konutlarının ihalesini de almıştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAHANESİ

Ayrıca Tokatköy Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında, 1-2 katlı yapılar yıkılarak yerine TOKİ’ler inşa edilmeye başlandı. Yıllar önce hukuksuz rantsal dönüşüme direnen yurttaşlar evlerinden zorla çıkarıldı. Bahçeli evler yıkılarken yerine lüks konutlar dikildi

EMLAK KONUT BİLE VAR

İlçenin orman ve deniz manzaralı olması da lüks konut projelerini bir bir hızlandırdı. Özellikle Beykoz-Riva yolu üzerinde inşa edilen villa tipi yapılar, ağaçların kesildiği ormanlara dikildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut bile Düşler Vadisi adı altında villalardan oluşan site yaptı. Riva’da yapılan evler 1400 bağımsız birimden oluşuyor. Yeni etapta ise bunlara 293 villa eklenecek. Bu proje de “Doğayla iç içe bir yaşamın kapıları sizleri çağırıyor” şeklinde satılıyor.