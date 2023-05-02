Bodrum’da denize sıfır kamu arazisine lüks site!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:09

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:09

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Koyu’nda başlayan denize sıfır inşaat büyük tepki çekti. Önceki yıl Özelleştirme Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı ihalede 29 dönüm hazine arazisini 242 milyon liraya satın alan Rekuba İnşaat tarafından başlatılan lüks konut projesi yeni bir doğa talanını da beraberinde getirdi.

Medikal Park Hastaneleri’nin işletmecisi olan Ömer Emre Kubba ve AKP’li belediyelerden aldığı yol ve inşaat ihaleleriyle adını duyuran Veysel Reşitoğlu gibi iki genç iş insanı tarafından kurulan şirkete ait iş makineleri, geçen yıl ağaçların kesilmesiyle gündeme gelen Bitez’deki arazide halkın itirazlarına ve açılan iptal davalarına karşın konut yapımına resmen başladı.

Bodrum'da Hazine’ye ait ve kamu için kullanılması gereken deniz manzaralı arazi, imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açıldı. Araziyi ihaleden sadece birkaç ay önce iki genç iş insanı tarafından kurulan REKUBA adlı şirket satın aldı. Yapılacak milyonlarca liralık konutlar için geçen yıl arazide yöreye özgü 800’ü aşkın ağaç kesildi.

DANIŞTAY’A DAVA AÇILMIŞTI

Yöre halkı hazineye ait kamu arazilerinin satışına ve ağaç kesimine tepki gösterirken, satış öncesinde imar planları değiştirilerek yapılaşmaya açılan alan için Danıştay’a iki kez iptal davası açılmıştı. Geçmişteki imar planlarında kumsal, sosyal tesis alanı, spor alanı, ağaçlandırılacak alan, yol ve otopark olarak halkın kullanımına sunulan AKTUR Sitesi girişindeki eski kamu arazilerinde devam eden yargı sürecine karşın geçtiğimiz yıl şantiye kurularak inşaat için hazırlık çalışmalarına başlanmıştı.