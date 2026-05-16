Çevre kirliliğine yol açan Aliağa Gemi Söküm Tesisi için yeniden ÇED süreci başladı: Zehir tesisinde inat!

İzmir'de yıllardır yurttaşların doğaya zarar verdiği ve işçi sağlığını riske attığı gerekçesiyle istemedikleri Aliağa Gemi Söküm Tesisi yeniden gündeme geldi. Daha önce de şirket bu büyümeyi talep etmişti ancak bölgedeki imar planlarında revizyon yapılacağı aktarılmıştı.

Bunun üzerine süreç durduruldu ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni imar planlarını geçen günlerde askıya çıkardı. Bu kararın ardından Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’nin alanı büyütmek için yeni başvuru yaptığını duyuruldu.

Bakanlığa sunulan yeni çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, kıyı kenar çizgisinni deniz tarafındaki kullanım alanı büyütülecek. Bu proje hayata geçirilirken 95 milyon 726 bin 826 TL harcanacak. Şirket Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’ne üye tesislerde son 10 yılda 1004 adet gemi söküldüğünü belirtti.

Daha önce bir araya gelen 17 kuruluş gemi söküm tesisinin Avrupa Birliği (AB) sertifikalarının iptal edilmesine ilişkin Avrupa Komisyonu’na açık mektup paylaşmıştı. AB sertifikasının iptal edilmesinin sebebinin çevre mevzuatına aykırı olması, işçi sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumlu olmamasından dolayı olduğunu ifade eden açıklamada, AB onayının iptal çağrısının uygun koşullar sağlanana kadar geçerli olduğu aktarılmıştı.

RAPORLAR ORTADA

Ege Üniversitesi tarafından geçen yıllarda hazırlanan “Aliağa Bölgesi Toprak ve Bitki Kirliliği Sonuç Raporu”nda Aliağa ve yakın çevresindeki yöreye özgü, yaprağını dökmeyen zeytin, kermes meşesi, tüysüz meşe, pırnal meşesi, sakız ağacı, akçakesme, kekik ve laden bitki örneklerinde ağır metal analizlerinin yapıldığı belirtilmişti. Çakmaklı, Horozgediği, Ilıpınar ve Bozköy çevresinden alınan bitki örneklerinin metal konsantrasyonlarının yüksek bulunduğu vurgulanmıştı.

ÖNERGE VERDİLER

Emek Partisi milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca’nın öncülüğünde geçen günlerde 22 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e araştırma önergesi sunuldu. Önergede Aliağa Gemi Söküm Tesisi’ndeki işçi ölümleri ve çevre tahribatlarının sistemli bir şekilde incelenmesini hedeflendi. Parti, işçilerin hayatını hiçe sayan, halk sağlığını ve doğal yaşamı sermayenin kâr hırsına feda eden mevcut düzenin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.