Ekoloji örgütleri Sinpaş’a karşı kaymakamı göreve çağırdı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:47

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:17

Muğla’nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden Sinpaş GYO’ya ait devre mülk ve otel projesine yönelik tepkiler sürüyor. Mahkeme kararı, ruhsat iptali ve inşaatın mühürlenmesine rağmen çalışmalarına ara vermeden sürdüren Sinpaş’a karşı ekoloji örgütleri Marmaris Kaymakamı’nı göreve çağırdı.

“KURU DAL TOPLAYAN YARGILANIYOR”

Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu imzalı yayımlanan açıklamada Sinpaş’ın Milli Park alanını tahrip ettiği ve yurttaşların parka girişini engellediği aktarılarak, “Aşıklar tepesinden sonra kadastral bir yol olmamasına rağmen, Sinpaş/Kızılbük kendine yol açmış, dağları tıraşlamış, tepeleri yok etmiş, doğal yapıya ciddi zarar vermiştir. Şimdi ise bölgeye aydınlatma ve parke taşı döşeme çalışmalarına başlamıştır. Kamuya ait olan Milli Park alanının bu şekilde talan ve işgal edilmesine karşı yıllardır kamu adına kimse ses çıkartmamaktadır. Oysa hiçbir şirket ya da kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı ve kanunlarının üzerinde olamaz. Vatandaşlar, Milli Park’tan kurumuş dallar topladığı ya da kümes yaptığı için yargılanırken, Sinpaş/Kızılbük firmalarının yıllardır Milli Park’ı talan, tahrip ve işgal etmesine sessiz kalınması; halkın adalete olan güvenini zedelemekte, kamu düzenini aksatmakta, adalete ve devlete olan inancın sarsılmasına sebep olmaktadır” denildi.

“YASAL ÖNLEMLERİ ALIN”

Marmaris 3. İdare Mahkemesi Sinpaş’a verilen ruhsatların tamamını ve imar durum belgesini iptal ettiğini, Marmaris Belediyesi de inşaatı mühürlediği hatırlatılan açıklamada, “Ancak tüm bu karar ve müdahalelere rağmen Sinpaş faaliyetlerine devam etmekte, halkın ortak malı olan Milli Park alanını talan, tahrip ve işgal etmeyi sürdürmektedir. Bu sebeple, Marmaris Kaymakamı olarak; halkın malı olan Milli Park alanının talan, tahrip ve işgalden derhal kurtarılmasını, inşaat faaliyetlerinin acilen durdurulmasını, kamu yararına gerekli tüm yasal önlemlerin (emniyet güçlerinin de kullanılması dahil olmak üzere) alınmasını ve en önemlisi olarak da halkı bilgilendirmek amacıyla Marmaris yaşayanlarına bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.