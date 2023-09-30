İzmir, Gediz Deltası projesiyle Ufuk Avrupa Programı’nı kazandı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:38

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:38

Ufuk Avrupa Programı’nın İklim Değişikliğine Uyum Misyonu bileşeni altındaki 2022 yılı çağrılarına ilişkin başvuru sonuçları açıklandı. Program kapsamında hibe alacak projeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İZSU Genel Müdürlüğü ve İzDoğa’yla birlikte ortağı oldu Gediz Deltası’nın restorasyonunu amaçlayan proje de yer alıyor. Gediz Deltası, yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro’luk hibe desteği ile restore edilmeye başlanacak.

883 KURUM VE KURULUŞ 43 PROJE İLE REKABET ETTİ

Ufuk Avrupa Programı’nın 6 çağrı başlığı kapsamında 883 kurum ve kuruluş, 43 proje ile rekabet etti. Program kapsamında desteklenecek 12 projenin arasında Türkiye’den sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak olduğu proje başvurusu yer alıyor.

GEDİZ DELTASI, DOĞA ESASLI ÇÖZÜMLER İLE RESTORE EDİLECEK

Proje, İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçeleri sınırlarında yer alan ve yüzlerce farklı canlıya ev sahipliği yapan Gediz Deltası’nda dört buçuk yıl boyunca gerçekleştirilecek doğa esaslı çözümler ve farkındalık faaliyetlerini içeriyor.

2023’ün Ekim ayında başlanacak projenin temel amaçları arasında Gediz Deltası’nda ekolojik restorasyon ve habitat oluşturma yer alıyor. Delta’da doğa ile uyumlu tarım ve hayvancılığın, geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi ve şartlarının güçlendirilmesi gibi çalışmalar yapılacak.

Ayrıca hibe ile Derivasyon Kanalı, kaçak avcılıkla mücadele ve farkındalık yaratılması gibi birçok proje hayata geçirilecek.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

Proje kapsamında geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için balıkçı kulübelerinin akıllı kulübeler hâline getirileceği restorasyon çalışmaları yürütülecek. Proje ile Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan ve ekolojik restorasyonda kullanılabilecek kalitedeki arıtılmış su doğal dere formundaki kanal vasıtasıyla Güney Gediz bölgesinin restorasyonunda kullanılacak. Aktarılan suyun yaratacağı olumlu taşkın alanlarında mandacılık faaliyetinin desteklenmesi ise projenin detayları arasında bulunuyor. Bu çalışmalar İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izni ve ortaklığıyla yürütülüyor.

Çalışmalar ile Gediz Deltası üzerinde bulunan baskı ve tehditlerin en aza indirilmesi, Türkiye’deki diğer alanlara örnek olması ve deltanın gelecek dönemlerde de binlerce canlıya yaşam alanı sunması hedefleniyor. Proje ekibi, Yunanistan’ın Atina kentinde Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı’ndan destek alan diğer kurumlarla 27-29 Eylül 2023 tarihlerinde bir araya geldi ve projenin açılış toplantısını yaptı.