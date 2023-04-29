Çevre katliamına yeniden onay çıktı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

Özel çevre koruma alanı ve birinci derecede SİT alanı statüsüne sahip Marmaris’teki doğa harikası koyda MUÇEV tarafından hayata geçirilen yat limanı projesine bakanlık yeniden ÇED izni verdi.

Marmaris Kent Konseyi, Karacasöğüt Koyu bölgesinde birinci derecede arkeolojik SİT alanı statüsü için resmi sürecin sürdüğüne dikkat çekti. Mücadeleye devam edeceklerini duyuran çevre gönüllüleri, “Seçimden mal mı kaçırıyorsunuz? Bu neyin acelesi?” diyerek tepki verdi.