Çevre katliamına yeniden onay çıktı
Muğla’nın en gözde koylarından Karacasöğüt’te yaşanan çevre katliamına yargıdan üst üste gelen iptal kararlarına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) yat limanı ısrarından vazgeçmedi.
Özel çevre koruma alanı ve birinci derecede SİT alanı statüsüne sahip Marmaris’teki doğa harikası koyda MUÇEV tarafından hayata geçirilen yat limanı projesine bakanlık yeniden ÇED izni verdi.
Marmaris Kent Konseyi, Karacasöğüt Koyu bölgesinde birinci derecede arkeolojik SİT alanı statüsü için resmi sürecin sürdüğüne dikkat çekti. Mücadeleye devam edeceklerini duyuran çevre gönüllüleri, “Seçimden mal mı kaçırıyorsunuz? Bu neyin acelesi?” diyerek tepki verdi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'un ortağından çok konuşulacak yanıt
- İktidara yakın anketçi bile sonuca inanamadı
- Ünlü şarkıcı 'Şirinler' kadrosunda
- Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki
- Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı
- Eski MHP’li Vural: Kutuplaşmayla siyaset nereye kadar?
- Canan Karatay 'en sağlıklı meyve'yi açıkladı
- Soylu'dan yeni 'darbe' açıklaması
- İzmir'de kadın cinayeti