Meteoroloji mühendislerinden İklim Değişikliği Başkanlığı tepkisi: ‘Bir tane meteoroloji mühendisi yok’

Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:03

Meteoroloji Mühendisleri Odası’ndan Cumhuriyet’e yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki gelişmelerin Türkiye’de aynen uygulanmamasının mesleki sıkıntılara yol açtığına, “1970’li yıllarda ABD ve Avrupa’da yaşama geçirilen ‘şehircilik meteorolojisi ve uygulamalarının’ Türkiye’de hala yaşama geçirilmediğine” dikkat çekildi. Açıklamada, “Şehir ve bina denilince sadece inşaat, elektrik, makine ve Gölcük depreminden sonra jeoloji mühendisleri akla geliyorsa, tüm uğraşımıza rağmen meteoroloji bilimi ve meteoroloji mühendisleri imar kanununda ve şehircilik

çalışmalarında yer alamıyorsa, her yağmurdan sonra şehir selleri oluşmasına, evlerin sular altında kalmasına, derelerin taşmasına, bu nedenle can ve mal kayıplarının oluşmasına, sürekli kirli hava solumamıza, hem ısınma hem de soğutmaya daha fazla paralar ödememize şaşırmamalıyız” ifadeleri kullanıldı.

‘Kurumlar ortak çalışamıyor’

Meteoroloji mühendislerinin istihdam sorununa da dikkat çekilen açıklamada bakanlığa bağlı“ İklim Değişikliği Başkanlığında bir tane bile Meteoroloji Mühendisinin olmayışı da ayrıca değerlendirilmelidir. İklim uzun yıllar (en az otuz yıl) meteorolojik koşulların bir ortalaması iken, ‘iklim değişikliği’ konusunda çalıştığını iddia eden bir başkanlıkta nasıl bir meteoroloji mühendisi istihdam edilmez, anlamak mümkün değildir. Devlet kurumlarının çok sayıda meslek grubuna yaptığı gibi, meteoroloji mühendisleri ile de “ortak çalışma” yürütmemesinin eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Daha önceden yayınlanacak yeni kanun ve yönetmeliklerde meslek odalarının görüşleri sorulurken uzun zamandır bu yönde bir istek söz konusu olmadı.”

‘Çokbaşlılık’ eleştirisi

Öte yandan, Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) Birleşmiş Milletlerin hava ve su konusundaki uzman kuruluşu olduğu belirtilerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ülkemiz adına WMO üyesidir. WMO’nun çalışmaları tüm üye ülkelerin çalışma alanlarını oluşturur. Meteoroloji Mühendisleri Odası da WMO’yu izleyerek benzer çalışmaların ülkemizde de hayata geçmesine çalışır. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşları zorlar. Hava ve su konusunda ülkemizde çok sayıda kurum olması ve bunların farklı bakanlıklara bağlı olması bazen çalışmalarımızın başarıya ulaşmasını engelleyebilmekte veya geciktirebilmektedir” denildi. Açıklamada, bu durumun düzeltilmesi istendi.