Orman Genel Müdürlüğü, milyonlarca ağacın kesim talimatını verdi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye ormanları AKP iktidarı döneminde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Yalnızca Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları yaşanmadı, aşırı kesim yoluyla ormanlarımız sürdürülebilir özelliğini kaybediyor.

Ormanlarımızı korumakla görevli Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) skandal bir emre imza attı. OGM’nin teşkilatlara gönderdiği yazıda orman yangınlarına karşı mücadeleden söz edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Orman içi ve bitişiğinden geçen her türlü yolların kazı ve dolgu şevlerindeki ağaçlar tamamen kesilecek ve bu noktalardan itibaren her iki yönde topografik şartlar göz önüne alınarak 5 metre mesafede tamamen tıraşlama yapılarak yanıcı maddenin ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Daha sonrasında ise 285 Sayılı tebliğin 3. bölüm 17. maddesine göre her iki yönde 25-50 metre mesafede ara ve alt tabakanın temizlenmesi ve bakım müdahaleleri ile yanıcı maddenin azaltılması sağlanacak gerekli durumlarda kapalılık bire kadar indirilecektir.

Yani boyutları itibarıyla dehşet verici bir kesim, ormanlarımızı bekliyor. Türkiye’de orman yolu ağı 276 bin km. Bu yolların bitişiğindeki ağaçların sağlı sollu 5 metre tıraşlanması ve 25 ile 50 metre derinlikte seyreltilmesi Türkiye ormanlarının sonu anlamına geliyor.

KİMLERİ ZENGİN EDECEK?

Bu vahşi emrin bir başka sonucu daha var. O da tahmini 20 milyon metreküp üretimin kimleri zengin edeceği sorusu. Yonga Levha Sanayicileri Derneği, Avrupa’ya hammadde yetiştirmekte zorlandıklarını, ormanlardan elde edilecek üretimi her yıl katlamak istediklerini ifade ediyor. Bir avuç çokuluslu şirket Türkiye ormanlarını Avrupa’ya peşkeş çekiyor. Dünya ortalaması 0.8 metreküp olan orman üretimi (ağaç kesimi) Türkiye’de 4 metreküp.

YAĞMA DÜZENİNE İSYAN

Eski Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü AKP Ankara milletvekili Nevzat Ceylan bile kendi genel müdürlüğünün yağma düzenine isyan ederek şunları söylüyor:

2017’de ormanlarımızdan 18.5 milyon metreküp üretim yapıldı. Yani ağaç kesildi. 2020’de bu üretim 28.5 milyon metreküpe ulaştı. 2021’de 35 milyon metreküp ağaç kesildi. Orman yangınları ve ağaç kesiminde ne yazık ki rekor kırılıyor.

Ceylan, orman üretiminin stratejik olduğunu, üretimin ve ihracatın batılı diğer ülkelerde yapıldığı gibi kısıtlanması gerektiğini söylüyor...

Ormanlarımızdan kesim yoluyla elde edilen üretime, yanan orman alanlarından yapılan üretim dahil değil. Türkiye bu skandalı da yine Cumhuriyet’ten öğrenmişti. Orman yangınlarında çokuluslu şirketlerin milyarlarca dolar kâr ettiğini geçtiğimiz nisan ayında bir yazı dizisi ile kaleme almıştım. Yanan alanlardan elde edilen üretim resmi rakamlarla 13 milyon metreküp, uzmanların tahminine göre 20 milyon metreküptü. Yani ormanlar yanarken Türkiye’de yerleşik çokuluslu şirketler bu yangınlardan rant elde etmişti. Bu üretim yetmemiş olacak ki Orman Genel Müdürlüğü, belgesini paylaştığım skandal emirle yol kenarlarındaki ağaçların da kesilmesi talimatını verdi. 276 bin km yoldan söz ediyorum. Emirde, “yangına hassas” denilerek açık kapı da bırakılmış. Tüccarlar ve çokuluslu şirketler için yol kenarından yapılan üretim son derece maliyetsiz olacak. Kamyonu yanaştırıp milyonlarca ağacı yükleyip götürecekler.