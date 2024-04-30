Talanı perdeleme girişimi: Onay verilirse Kaz Dağları’nda 10 hektarlık alan etkilenecek

Kanadalı Alamos Gold’un yaklaşık 350 bin ağacı kestiği yaşam kaynağı Kaz Dağları’nda tehdit devam ediyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00
Talanı perdeleme girişimi: Onay verilirse Kaz Dağları’nda 10 hektarlık alan etkilenecek
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 Bahar Madencilik’in Çanakkale ve Balıkesir’i kapsayan alandaki maden projesi için sona yaklaşılıyor.

Yaşam savunucuları ve yurttaşların doğal alanları korumak için verdiği mücadele devam ederken sermaye de bir yandan çalışmaya devam ediyor.

KUVARS BAHANE 

Birçok şirketin gözüne kestirdiği Kaz Dağları’nda ise çalışmalar sürüyor. Bahar Madencilik, 1323 hektarlık ruhsat sahasının bulunduğu 10 hektarlık alanda çalışma yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık projeye ilişkin halkın katılımı toplantısının 21 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Daha sonra İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) süreci devam edecek olan proje onaylanırsa şirket alana kuvars ocağı açacak. Bunun için 12 milyon 649 bin TL harcayacak şirketin projesine ise yaşam savuncuları karşı çıkıyor. Yaşam savunucuları projenin kuvars ocağı adı altında altın madeni olduğunu belirtiyor.

 


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