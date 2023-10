Uzmanlar uyarmıştı: Sellerin nedeni rant!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

Doğa yıkımı, her geçen gün olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor. İstanbul’da rant için ormanların katledilmesi sel olarak geri döndü, neredeyse her sağanakta can alıyor.

13 MİLYON AĞAÇ KESİLDİ

Kuzey Ormanları Savunması’nın verilerine göre İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerle birlikte Kuzey Ormanları’ndaki 13 milyon ağaç kesildi. Artan yağışlarla birlikte İstanbul’da yaşanan sel felaketi ise genellikle rant projelerinin yapıldığı ve orman sayısının azaldığı yerlerde yaşandı. Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı şirketlere emanet edilen ve doğa kıyımına neden olan projelerde kamu zararı da meydana geldi. Son olarak yaşanan yağışlarda Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolu sel nedeniyle kapandı.

80 GÖLET YOK EDİLDİ

Konuya ilişkin Kuzey Ormanları Savunması, “Kuzey Ormanları’nın 13 milyon ağacını, 80 göletini yok edip bir beton çölüne çevirmek için sağ kalan ormanı da taşocaklarıyla delik deşik edildi. Doğa yıkımı, kamu güvenliğini tehdit altına sokmakta. Kuzey Ormanları otoyol ve havalimanı; köyleri de mahalle yapılmış olmasaydı böyle bir durum olmayacaktı. Yüzlerce yıldır kuzey yoğun yağış alır ve bu sular derelerle göllere dolardı. Şimdi ise sadece beton yığınlarını basıyor” açıklamasını yaptı.

‘DOKUNULMAMALIYDI’

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Yaşananların sadece iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını belirten Türkeş, “Kuzey Ormanları, içerisindeki su kaynakları da dahil olmak üzere ekosistemi korumak açısından önemliydi. Orman zamanla parçalandı, büyük bir alan kaybedildi. İstanbul kısa bir sürede yeşil alanlarını kaybetti. Alan önemli su havzalarını da barındıyordu. Kuzey Ormanları’nın yokluğunda yaşanan şiddetli yağışlar çevresinde kısa sürede sele neden oluyor. Buralara hiç dokulmaması gerekiyordu” dedi.

Kuzey Ormanları’na verilen zararın kuraklığı da etkiledeğini belirten Türkeş, “İstanbul kuraklığı da çok hızlı bir şekilde hissediyor. Tüm ülkeye bakıldığında en hızlı hisseden kent burası” diye konuştu.

17 UZMAN UYARMIŞTI

“Mega” projeler hayata geçirilmeden önce TEMA Vakfı; İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün İstanbul’un geleceğini etkileyeceğini belirterek 2014’te bir rapor yayımladı. 17 uzmanın yer aldığı bu raporda projelerin iklim değişikliği, İstanbul’un su varlığı ve verimli arazileri gibi alanlardaki etkileri dile getirildi.