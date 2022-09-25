Yandaşa müsilaj kıyağı: Çevre Bakanlığı'na göre etkin mücadelenin yolu 20 araç kiralamak!

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Marmara ve Ege denizlerinde 2021’de görülen müsilajla mücadele için İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 20 araç kiralandı. 10’ar araç şeklinde ikiye bölünen ihaleler, 21 Temmuz’da pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İki ihaleyi de Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak Grubu’nun bünyesindeki Platform Turizm Taşımacılık kazandı.

Marmara ve Ege denizlerinde 2021’de görülen müsilaj, tartışmalara neden oldu. Çalışmalar sonucu yüzeyden temizlenen müsilaja ilişkin geçen şubatta açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzeyinde de değil, dibinde de şu an için müsilaj yok. Ancak bu müsilaj olmayacağı anlamına da gelmemekte” dedi. Nisan ayında bazı noktalarda müsilaj görüntülense de geniş çaplı bir yayılma olmadı. Buna karşın İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 21 Temmuz’da müsilajla mücadele kapsamında “araç kiralamak” için ihale yaptı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan bilgilere göre müdürlük, söz konusu alım işini 10’ar araçtan oluşmak üzere iki parçaya böldü. Ancak alımın pazarlık usulü düzenlenmesi dikkat çekti. İçeriği aynı olan ihalelerin ikisi de tek teklifle gerçekleştirildi ve 718 bin 500’er liraya tamamlandı. İşin başlama tarihi 22 Temmuz, tamamlanma tarihi ise 31 Aralık olarak belirlendi.

FİRMA AYNI

Ayrıca ihalelerin ikisini de Platform Turizm Taşımacılık adlı bir firma kazandı. Söz konusu firma, iktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kamu kurumlarından çok sayıda ihale alan Albayrak Grubu, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin de sahibi. Grup; inşaat, kâğıt üretimi, limancılık, savunma sanayisi, taşımacılık, tekstil, maden ve medya gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.