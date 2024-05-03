Yine ağaçlar kesilecek: Kaz Dağları’nda bir şirket daha maden sahasını genişletiyor
Uzmanların ve yaşam savunucularının Kaz Dağları’nı korumak için birçok dava açtığı maden projelerine her geçen bir yenisi ekleniyor.
Cengiz Holding’in
de çalışma yürüttüğü Çanakkale
Çan’da kalker ocağı işleten
Çöllüoğlu Madencilik, alanını
genişletmek için Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na
başvuruda bulundu. Şirket yaklaşık
100 hektarlık ruhsat alanının
bulunduğu alanda proje onaylanırsa
maden sahasını 37.81 hektara
çıkaracak. Alandaki kırma eleme
tesisinin de kapasitesinde artış
yapılacak. Ayrıca alana yıkama
eleme tesisi de kurulacak.
Konuya ilişkin bakanlığın İnceleme Değerledirme Komisyonu (İDK) ise 6 Haziran’da toplanacak. İDK toplantısının ardından projeye ya onay ya da ret verilecek.
Proje alanı Kazdağo Göknarı Tabiat Koruma Alanı ve Kazdağı Milli Parkı’na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor.
ALANDA DERELER VAR
Proje alanı Orman
Genel Müdürlüğü’ne göre
‘Ağaçlandırılması Projelendirilen’
alan olarak belirlendi.
Ancak şirketin çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) raporunda
yer alan bilgiye göre, maden
çalışmaları kapsamında içerisinde
kızılçam ve karaçam bulunan 512
adet ağaç kesileceği öngörülüyor.
Ancak tam sayı, ÇED kararının
alınmasından sonra Orman Bölge
Müdürlüğü’yle birlikte arazi tespiti
çalışması sırasında belirlenecek.
Bunun yanında gerekli izinleri
alacağını belirten şirket, orman
izin bedeli için Orman Genel
Müdürlüğü’ne 331 bin 202 TL
ödeyecek. Ayrıca keseceği 512
ağaç için de 250 bin 911 TL’lik
ağaçladırma bedeli ödenecek.
Şirket, proje kapsamında kesilecek
ağaç sayısnının 5 katı kadar ağaç
dikileceğini belirtiyor.
Şirketin proje sahasının
içerisinden dereler ve tarım
arazisi de bulunuyor. Şirket tarım
arazilerinin kullanımı içinse
Çanakkale Valiliği’nden izin aldı.
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