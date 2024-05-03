Yine ağaçlar kesilecek: Kaz Dağları’nda bir şirket daha maden sahasını genişletiyor

Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 04:00

Cengiz Holding’in de çalışma yürüttüğü Çanakkale Çan’da kalker ocağı işleten Çöllüoğlu Madencilik, alanını genişletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirket yaklaşık 100 hektarlık ruhsat alanının bulunduğu alanda proje onaylanırsa maden sahasını 37.81 hektara çıkaracak. Alandaki kırma eleme tesisinin de kapasitesinde artış yapılacak. Ayrıca alana yıkama eleme tesisi de kurulacak.



Konuya ilişkin bakanlığın İnceleme Değerledirme Komisyonu (İDK) ise 6 Haziran’da toplanacak. İDK toplantısının ardından projeye ya onay ya da ret verilecek.

Proje alanı Kazdağo Göknarı Tabiat Koruma Alanı ve Kazdağı Milli Parkı’na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor.

ALANDA DERELER VAR



Proje alanı Orman Genel Müdürlüğü’ne göre ‘Ağaçlandırılması Projelendirilen’ alan olarak belirlendi. Ancak şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda yer alan bilgiye göre, maden çalışmaları kapsamında içerisinde kızılçam ve karaçam bulunan 512 adet ağaç kesileceği öngörülüyor. Ancak tam sayı, ÇED kararının alınmasından sonra Orman Bölge Müdürlüğü’yle birlikte arazi tespiti çalışması sırasında belirlenecek. Bunun yanında gerekli izinleri alacağını belirten şirket, orman izin bedeli için Orman Genel Müdürlüğü’ne 331 bin 202 TL ödeyecek. Ayrıca keseceği 512 ağaç için de 250 bin 911 TL’lik ağaçladırma bedeli ödenecek. Şirket, proje kapsamında kesilecek ağaç sayısnının 5 katı kadar ağaç dikileceğini belirtiyor.



Şirketin proje sahasının içerisinden dereler ve tarım arazisi de bulunuyor. Şirket tarım arazilerinin kullanımı içinse Çanakkale Valiliği’nden izin aldı.





