Yurttaşın karşı çıktığı Sinop Nükleer Güç Santralı için heyet 24 Nisan’da toplanacak: Keşif gününü dokuz ayda verebildiler

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı vermesinin ardından yaşam savunucuları 2020’de dava açmıştı. Birçok dernek ve yurttaşın müdahil olduğu dava, bilirkişi raporu yurttaşların lehine gelmiş ancak Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay kararı bozdu ve santral için yeniden yargılama süreci başlamıştı.

24 Nisan’da yapılacak keşif öncesinde açıklamalara bulunan yaşam savunucularının avukatı İsmail Hakkı Atal, “Dikkat çeken nokta ise Temmuz 2024’te keşfi yapacak hakimin görevlendirmesinin yapılmasına karşın aradan dokuz ay geçtikten sonra keşif günü verilmesi” dedi. Atal, “6 Şubat 2023’te 10 binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz büyük depremden, 13 Şubat 2024’te 60 milyon ton zehirli atığın çöktüğü İliç faciasından, Akkuyu Nükleer Santralı’ın sahasını da tehdit eden Santorini yanardağı ve deprem hareketliliğinden sonra gezegende hiçbir karasal alanın nükleer santral kurmak ve işletmek için güvenli olmadığı kesindir” diye konuştu.

AKP VURGUSU

Atal sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’yi küresel sömürgeci ülkelerin ve şirketlerinin işgaline açan AKP hükümeti, nükleer santralları yabancı şirketlere teslim etmek konusunda özel gayret sarf etmekte ve milli güvenlik tehdidi yaratmaktadır. Dünyada ulusal sermayesine ait olmayan ve başka bir ülke topraklarında yabancı bir devlet şirketinin sahip olduğu ilk ve tek nükleer santral olan Akkuyu’dan sonra, AKP hükümeti Sinop için de dışarıda yabancı ülke şirketi aramaktadır.”