Video Haberler
- RTÜK Başkanı: Cumhurbaşkanımızdan talimat gelirse...
- Köy sular altında kalınca, eşyalarını kurtarmaya çalıştı
- Akit TV’de akılalmaz sözler
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
- Sevdikleriyle kucaklaşmak için böyle çözüm buldu
- Başkanın koronavirüs sevinci: Takım elbiseyle atladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle AKP'li Külünk'e tepki
- İşte yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika
- Berbere 'Koronavirüs' cezası! Kendini böyle savundu
- Rusya'da karantinada sıra dışı nikah!