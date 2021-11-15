Boğa burcundaki ay tutulması! İşte haftalık burç yorumları...

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:26

KOÇ:

19 Kasım tutulması, ekonomik anlamda önemli değişimlere açık bir dönemi tetikleyecek sizin için. Ani gelişen olaylar karşısında kriz yönetme kabiliyetiniz sınavdan geçerken, krizi fırsata geçirme adına büyük fırsatlar yakalayacaksınız.

BOĞA:

Son bir yıldır adını koymak istediğiniz, çalıştığınız, neticesini görmek istediğiniz, bitmesini istediğiniz önemli meseleleriniz ile ilgili cevaplarınızı alacağınız ve kafanızın iyi ya da kötü belirsizlikten kurtulacağı zaman diliminden geçeceksiniz.

İKİZLER:

İş teklifleri alabilir ya da işinizde yeni sorumlulukların altına girebilirsiniz. Size çalışanlar ya da çalışma arkadaşlarınızda değişiklikler olabilir. Sorunlarınızın altında ne olduğunu farketmenizi sağlayan deneyimler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:

Çocuklarınız ile ilgili süreçleriniz ve onların hayatları ile ilgili gelişmeler netleşip bir neticeye bağlanabilir. Yeni başlayan flörtler olabilir ya da tanışıklıklar ilişkiye doğru ilerleyebilir.

ASLAN:

İş hayatınız ile ilgili daha aktif bir döneme giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda beklediğiniz netleşmeler bu dönem gerçekleşebilir. Ev değişikliği, tadilat, mülk alım/satım ve iş değişikliği yaşayabilirsiniz.

BAŞAK:

Yazarak, çizerek başlatacağınız bir konu iş hayatınızda yeni bir dönem başlatabilir. Yabancılar, yüksek eğitim ve basın/yayın işleriniz netleşip sonuçlar verir hale gelebilir.

TERAZİ:

Para ile ilgili konular üzerinden dönüşüm yaşayacaksınız. Hali hazırda sahip olduğunuz birikim türünü başka bir türe dönüştürebilirsiniz. Banka, faiz, nafaka ve eşinizin/ortağınızın kazancı ile ilgili çözülmemiş konularınız bu dönemde bir neticeye varacak.

AKREP:

Uzun zamandır başlayan/başlayamayan bütün süreçleriniz bu dönemde birer birer netleşecek. Bedensel dönüşüme, diyet, ameliyat gibi temalara olanak sağlayan bir dönemdesiniz. Hayatınıza çok önemli yeni bir insan girebilir.

YAY:

İş konusunda oturmasını istediğiniz bir rutin ya da düzen sonunda bu hafta uygulamaya geçebilir. Sağlık açısından sıkıntısını çektiğiniz bir rahatsızlık konusunda aradığınız tedaviyi/şifayı bulduğunuz, doğru doktor ya da bilene rast geldiğiniz bir dönem olabilir.

OĞLAK:

Çocuk isteyen oğlaklarlar bu hafta sevinçli haberler alabilirler. Çocuklarımız, girişimlerimiz ve merkezde kalma, görünür olma kabiliyetimiz üzerinden olaylar ve dönüşümler yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Arkadaş grupları ve sosyal çevrelerde yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

KOVA:

Evim, işim, ailem ve geleceğim ne olacak diyorsanız beklediğiniz cevaplar iyi/kötü pozitif/negatif bir şekilde size ulaşacak, bu konuda ki belirsizlik ortadan kalkacak. Ev almak/satmak, taşınma, tadilat ya da iş ile ilgili süreçlerin yaşadığınız yeri değiştirmesi gibi konular gündeminize girebilir.

BALIK:

Eğitim hayatınızla ilgili süreçlerinizin tamamlanma/ sonuçlanma aşamasını görecek, yeni eğitimler almak konusunda kararlar vereceksiniz. Hocalarınız ve eğitmenlerinizle görüşmeleriniz, münasebetleriniz olacak, bir şeyler öğrenmek ya da öğretmek adına girişimlerde bulunacaksınız.