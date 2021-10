Erkekliğin kırılma noktası… Kürklü Venüs…

26 Ekim 2021 Salı, 11:14

Yolcu Tiyatronun sahneye koyduğu David Ives tarafından yazılan yönetmen koltuğunda Ersin Umut Güler’i gördüğümüz oyunun çevirisi Şafak Özen'e, dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, kostüm tasarımı Özlem Kaya'ya, ses, efekt tasarım ve müzik ise Tufan Dağtekin'e ait. Oyuncu kadrosunda başarılı isim Pervin Bağdat'a aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Ersin Umut Güler eşlik ediyor.



"Sacher Masoch’un Kürklü Venüs adlı romanını sahneye uyarlayan yazar-yönetmen Thomas Novachek, oyundaki Vanda Dunayev rolü için aradığı kadın oyuncuyu bulamamıştır. Seçmeler bitip herkes gittikten sonra Vanda Jordan adında esrarengiz bir oyuncu tiyatro salonuna gelir. Binlerce yıllık kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumsal cinsiyet meselesine, bireyin arzularının karanlık taraflarına ve insan doğasının sınırlarına doğru bir yolculuk başlar."

Ersin Umut Güler daha önce sahnelediği ve bana gore adını şimdiden tiyatromuzun unutulmaz yapımları arasına yazdıran “Joko’nuın Doğum Günü” adlı oyunundaki başarılı reji performansına benzer bir performansla izleyici karşısına çıkmış. Her detayı ince düşünülmüş ve izlenirliğe katkı sağlayacak seçimler yapmış. Birçok kez söylediğim gibi tek kişilik ve 2 kişilik oyunlarda izlenirliği ve merak uyandırıcılığı üst seviyelere taşımak kolay iş değil. Oyun içinde oyun olgusunu çok başarılı ve net bir şekilde sahneye taşımış. Güler yaklaşık 90 dakika izleyicinin gözünü kırpmadan oyunun içinde kalmasını sağladı. Oyuncu olarak da başarılı performans ortaya koyuyor. Oyunun başlarında sakin, ne yaptığını bilen, ayakları yere sağlam basan karakterinin oyunun sonlarına doğru farklı bir karaktere bürünmesine giden tüm aşamalarda gerçekçi ve samimiydi. Kötü muamele gören, acı çeken ama bu durumdan zevk alan karakterini başarıyla sahneye taşıdı. Reji ve performans anlamında gösterdiği başarıdan dolayı kendisini tebrik ederim.

Pervin Bağdat sahnede olduğu her an için methiyeler düzülecek bir performans ortaya koyuyor. Gerek sahne hakimiyeti gerek oyunun sürükleyici unsuru olarak oldukça başarılı bir performansa imza attı. Oyunun temposu Bağdat’ın karakteri üzerinden ayarlanıyor. Güldürü unsurunu başarılı şekilde sahneye taşıyor. Yavaş yavaş dominant bir karaktere dönüşümü öylesine başarılıydı ki bir an dahi karikatürize olmadı. Tiyatromuzda izlemekten keyif aldığım nadir oyunculardan olan Bağdat’ı oldukça başarılı performansından dolayı kutlarım.

Günümüz Türk Tiyatrosunda ışık tasarımdan bahsederken aklımıza ilk gelen isim olan Cem Yılmazer, birçok çalışmasında olduğu gibi bu oyunda da ortamın atmosferine, doğasına ve karakterlerin ruhsal durumlarına destek veren seçimleri ile ortaya olağanüstü başarılı bir iş çıkarmış. Dekor tasarımda da Yılmazer olması gerektiği gibi sade ve işlevsel seçimleri ile oyunun izlenirliğine katkı sundu.

Kostüm tasarımda Özlem Kaya’nın metnin de anlattığı gibi olması gereken cesur ve karakterlerin kişiliklerini yansıtan seçimlerini oldukça başarılı buldum.

Tufan Dağtekin ses ve efektlerle atmosferin kasvetini ve duygusal yoğunluğunu, karakterlerin psikolojik durumlarını başarılı şekilde izleyiciye yansıttı. Müzik konusunda da seçimleri başarılıydı.

Ersin Umut Güler’in değerli rejisi ve başarılı performansı, Pervin Bağdat’ın karakteri oynamaktan ziyade yaşıyor gibi sahneye taşıması, oyunun omurgasını oluşturan patolojik aşırılığın, itaatkarlığın ve boyun eğişin izleyici tüm çıplaklığıyla anlatıldığı çok değerli bir yapım olmuş, Kürklü Venüs.

Oyunun izleyici ile buluşmasını sağlayan tüm ekibi kutlarım…

Alkışınız bol olsun…