Mars 'Akrep' burcunda! İşte haftalık burç yorumları...

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:13

KOÇ:

Bu dönem sizin için tam bir değişim ve dönüşüm zamanı. Eşinizin ve ortaklarınızın gelirinde artış olabilir ya da çevrenizin kaynaklarından faydalanmak konusunda daha rahat bir dönemden geçiyor olabilirsiniz.

BOĞA:

Çok enerjik ve dinamik bir döneme giriyorsunuz. Eşiniz ya da ilişkiniz tarafından yeni bir şeyler başlatma konusunda teşvik alacak onların da cesaretlendirmesiyle girişimlerde bulunacaksınız.

İKİZLER:

Bu dönemde çok çalışıyorsunuz sevgili ikizler, aktivasyon gezegeni mars günlük koşturmacaların artışına işaret ediyor. Yeni bir rutini hayatınıza katmak ve sağlığınız için yeni rutinler oluşturmak için ideal günlerdesiniz.

YENGEÇ:

Çok aktif ve keyifli bir döneme giriyorsunuz, etkinlikler, buluşmalar, eğlenceler ve flörtler sizi bekliyor. Daha görünür olduğunuz, cesaretli olduğunuz ve başlangıçlar konusunda tereddüt etmediğiniz bir süreçtesiniz.

ASLAN:

Ev içinde yapılanmanın ve değişikliklerin yapıldığı bir süreçten geçeceksiniz. Evinizi değiştirmek, tadilat yapmak ve evde başlamasını istediğiniz bir süreci başlatabilmek adına güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ev ve aileniz için harcamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK:

Zihinsel süreçleriniz ve iletişiminiz hızlanacak. Yeni bir mecrada yazmaya başlayabilir, iletişim kuracağınız yeni çevrelere girebilirsiniz. Alış-satış, ticaret işleriniz hızlanabilir. Yakın akraba ziyaretleri sebepli ya da iş gereği çok seyahat edeceğiniz bir dönem olabilir.

TERAZİ:

Bu dönemde ekonomik anlamda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Para ve değerler evinizde ilerleyen mars, ekonomik girişimlerde bulunabileceğinizi gösteriyor. Eşiniz ya da iş ortağınız kaynaklı ekonomik girişler ve ebeveyn kaynaklı destekler görebilirsiniz.

AKREP:

Bu dönemde çok enerjik, girişken, tez canlı ve dinamik olacaksınız. Cesaret gerektiren işler daha önce problem olduysa bu dönemde olmayabilir çünkü cesaret ve dinamizm gezegeni mars size geliyor. Bu dönemde biraz daha inatçı, ısrarcı olup, olaylara normalinden daha sinirli tepkiler verebilirsiniz.

YAY:

Bu dönemde biraz daha vites düşürecek ve kendinize zaman ayıracaksınız. İş ve kariyer hayatıyla ilgili gelişmeler kontrolünüzün dışına çıkabilir, bu dönemde belki biraz daha kabullenici olmalı ve olayları kontrol etmek yerine geldiği gibi yaşayıp kabul etmeyi seçmelisiniz.

OĞLAK:

Çok sosyal ve kalabalıklar, gruplar içinde sosyal bir dönem sizi bekliyor. Bir topluluk ve grupla beraber eğitime başlayabilir, seyahate çıkmaya karar verebilirsiniz. Ebeveynlerinizle birlikte sosyal etkinliklerde bulunabilir, onların grup ve çevrelerine müdahil olabilirsiniz.

KOVA:

Bu dönem yeni iş ve kariyer başlangıçları tetikleyebilir sizin için. İş değişikliği yapmak ya da mevcut işinizi sonlandırmak için çok daha cesur ve istekli olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda rekabetçi rüzgarlar esebilir.

BALIK:

Bu dönemde çok şanslı olacaksınız, kendinizi geliştirmek ve dış dünyaya açılmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Bol seyahatli, muhtemelen yabancı ülke ziyaretlerinin de gündemde olduğu günler geçirebilirsiniz.