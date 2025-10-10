10 Ekim Gar Katliamı'nda yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından yapılan saldırıda yaşamını yitiren 104 yurttaş İzmir’de anıldı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Alsancak’ta bulunan Barış Anıtı önünde yapılan anmaya saldırıda ölen yurttaşların yakınları, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Karabağlar Belediye Başkanı Halil Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, siyasi parti ile STK temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Anıta karanfil bırakılmasının ardından saygı duruşu ve saldırıda hayatını kaybeden yurttaşların isimleri okundu. “Barış şehitleri ölümsüzdür”, “Katil IŞİD işbirlikçi AKP”, “Onlara sözümüz barış olacak”, “10 Ekim’i unutma unutturma” sloganları attan yurttaşlar basın açıklamasının ardından Gündoğdu Meydanı’na yürüdü ve denize karanfil bıraktılar.

“10 EKİM BASKIYA KARŞI DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLERİN SAVUNULMASININ ADIDIR”

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar, aradan geçen 10 yılda esas sorumluların yargılanmadığına dikkat çekilen anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği üyesi Mustafa Özdağ, her 10 Ekim’de biber gazı, barut ve kan kokusu hissedildiğini kaydederek, “Tarifi mümkün olmayan acılarla yaşamak, yaralara alışamadan katlanmak zorundayız. Bu yüzden 10. yılında ilk günkü öfkemizle, yasımızla ve kararlılığımızla buradayız: korkmuyoruz, yılmadık ve vazgeçmeyeceğiz. Emek, demokrasi, özgürlük ve barışı her zaman haykırarak savunmaya devam edeceğiz. 10 Ekim, iyileşmeyecek yürek yaralarımızın, parçalanmış bedenlerimizin ve emekten yana duruşumuzun adıdır; kadınlara, çocuklara yönelik şiddete karşı duruşumuzun, yaşam alanlarımızı savunuşumuzun adıdır. Baskıya, zora karşı demokrasi ve özgürlüklerin savunulmasının adıdır” diye konuştu. Katilleri tanıdıklarını belirten Özdağ, katliamdan sonra “Oylarımız arttı diye sırıtanlar”, “400 vekili verin bu iş bitsin” diyenler ve barış isteyen akademisyenlere tahammülsüzlük gösterenlerin asıl katiller olduğunu vurguladı. Özdağ, hakikatler ortaya çıkana ve sorumlular yargılanana kadar adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

“BU SİYASİ BİR CİNAYETTİR”

Söz alan katliamda yitirilen Mesut Mak’ın eşi Evrim Mak, katliamın yalnızca IŞİD’in değil, devletin ihmaliyle gerçekleşen “derin bir siyasi cinayet” olduğunu vurgulayarak, “Aramızdan koparılan o insanlar ne bir savaş çağrısı yapmışlardı ne de bir çatışmanın tarafıydılar. Onlar sadece emek, demokrasi ve barış diye haykırmak için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelmişlerdi. İnsani olan bu talepler neden birilerini bu kadar rahatsız etti? Çünkü barışın sesi, savaştan beslenenlerin kulağını tırmalıyordu. O gün patlayan bombalar yalnızca bedenlerimizi parçalamadı; devletin en temel görevi olan yurttaşlarının can güvenliğini sağlama yükümlülüğünü de yerle bir etti. Bu katliam sadece IŞİD militanlarının parmak izini taşıyan bir terör eylemi değildir. Aynı zamanda derin bir devlet zafiyetinin, kamu görevlilerinin ihmalinin, hatta bilinçli ihmali sonucu işlenmiş siyasi bir cinayettir. Olaydan kısa süre önce, bombacıların isimleri de dahil olmak üzere olası bir eylem istihbarat birimlerinin elindeydi. Fakat gerekli önlemler alınmadı. Bombacılar, sınırdan başkentin göbeğine kadar engellenmeden, ellerini kollarını sallayarak geldiler. Normalde kent girişlerinde sıkı aramaların yapıldığı bir dönemde, miting öncesi aramalar kaldırıldı. Toplanma alanında yeterli güvenlik gücü bulundurulmadı. Barış isteyen on binlerce insan, devletin koruması olmadan adeta bir hedef tahtasına dönüştürüldü” ifadelerini kullandı.

‘KATLİAM BİLEREK, İSTEYEREK ORGANİZE EDİLDİ’

Ardından konuşan 10 Ekim yaralısı Murat Akçalı, Gar katliamında yaşananları “bilerek ve isteyerek organize edilmiş bir katliam” olarak nitelendirdi. Akçalı, “Gar katliamının ardından bazıları için ‘oh oldu’ dediler; sonra statlarda yuhalananları hatırlarsınız. Bombalar patladığında can çekişirken, yanımda ölü insanlar yatarken, üzerimizde müdahale edenler olurken aynı zamanda atılan gazla insanların refleksle uzaklaştığını gördük; atılan gaz sıradan değildi. Burada söyleyecek çok şey var ama en önemlisi şu: katilleri biliyoruz. İki farklı hakime defalarca söyledim — burada ‘ihmal’ ya da ‘göz yumma’ gibi hafif ifadeler söz konusu değildir. Bence burada bilerek ve isteyerek organize edilmiş bir katliam var” diye konuştu.

“HAFIZAYI DİRİ TUTMAK GÖREVİMİZDİR”

TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir de “O günden bugüne mahkeme süreçleri devam etmesine rağmen ne yazık ki tek bir kamu görevlisi hâlâ mahkeme karşısına çıkarılmadı. İlişkileri açık olan tetikçiler, katiller ve onları koruyanlardan tek bir kişi bile hesap vermedi. Bizler toplumsal hafızanın sahibiyiz: 1 Mayıs ’77’yi, Barajı, Çorum’u, Sivas’ı, Suruç’u yaşayanlar olarak bu hafızayı diri tutmak görevimizdir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz — toplumsal hafızayı yok etmeye, tarihsel acıları unutturmaya çalışan iktidarlar katildir; eşitlik, adalet ve özgürlük diye haykıran canlarımızı katledenler katildir. Katillerin katil olduğunu unutmadan, o günkü acımızdan ve öfkemizden bir adım geri atmayacağız; bunların hesabını sormaktan da vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.