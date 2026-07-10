10 Ekim Katliamı'nın 129’uncu ayında İzmir'de anma yapıldı: Adalet ve barış mücadelemiz sürecek

10 Ekim Barış Derneği, her ayın 10'unda Ankara'da yaptığı eylemi, NATO yasakları nedeniyle bu ay İzmir'de gerçekleştirdi. Alsancak 10 Ekim anıtı önünde yapılan anmada, "Katil İŞİD işbirlikçi AKP", "Katil NATO Ortadoğu'dan defol", "10 Ekim'i unutma unutturma" sloganları atıldı. 10 Ekim yaralılarından Murat Akçalı, entübe edilen şair Ahmet Telli'nin şiirini okudu. Katliamdan yaralı kurtulan 10 Ekim Barış Derneği İzmir Temsilcisi Mustafa Özdağ da emek demokrasi mücadelesi verenlerin katledilmesinin üzerinden 129 ay geçtiğini hatırlatarak, "Hem adalet hem de barış mücadelesini sürdürüyoruz" dedi.

Katliamın yaşandığı saat olan 10.04'te saygı duruşu gerçekleştirildi.

"NATO'NUN BASTIĞI YERDE OT BİTMEZ"

10 Ekim Barış Dernegi Eş Başkanı İshak Kocabıyık, NATO'nun kurulduğu günden beri bir savaş örgütü olduğunu belirterek, "Bastığı yerde ot bitmez. NATO demek savaş demek, halkların birbirine boğazlatılması, yıkım, yoksulluk demek. Geldiği yerlere zulümden başka hiçbir şey getirmedi" dedi. Ankara'da yapılan NATO toplantısı sırasında, İran'a saldırıldığına dikkat çeken Kocabıyık, "Bu saldırılar bitmeyecek. NATO'ya karşı çıkmak İŞİD'e katliamlara, zulme karşı çıkmaktır, barışı savunmaktır" dedi.

Son mahkemeye değinen Kocabıyık, "Altı seneden beri tutuklu bir İŞİD'li getirildi. MİT'in ve Suriye haber alma, teşkilatının operasyonu ile yakalandığını söylediler, buna inanmamızı istediler. Ama yakalandığı bölge İdlib, Türkiye'nin kontrolünde ve kendisi açık açık söyledi 'operasyon olmadı' diye" şeklinde konuştu. Söz konusu sanığın hapishaneden alınıp getirildiğini belirten Kocabıyık, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor ama birtakım bilgileri vermesi gerekli. Kendisine göre hiçbir şeye karışmamış. 'Başınız sağ olsun' dedi bize utanmadan. 'Bu baş sağlığını dilemeseydin, pişmanlığını 11 sene önce gösterseydin Ankara'da 104, Suruç'ta 33, Amed'te 5 arkadaşımız katledilmeseydi' dedik. O katliamda rol almış devlet ve kamu görevlilerinin suçunu örtbas etmek için çalışıyorlar. 3-5 IŞİD'liye ceza verip kapatmak istiyorlar. IŞİD'lilere kim yol verdi, kim sırtını sıvazladı, Antep'ten kim eskortluk yaparak getirdi? Bunların ve karşımıza çıkıp 'oylarımız arttı' diyenlerin yakasına yapışmadıktan sonra içimiz rahat değil" ifadelerini kullandı. Mahkemenin 25 Eylül'e ertelendiğini hatırlatan Kocabıyık, "Arkadaşlarımıza olan borcumuzu adalet ve barış mücadelesi ile ödemeye kararlıyız" diyerek sözlerini noktaladı./İZMİR