AKP’li Yıldız’dan büyükşehire öneri: Personel çıkarın

16.05.2026 13:03:00
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, büyükşehirin mali disiplinin sağlanabilmesi için mevcut personel sayısının 30 binin altına düşürülmesi gerektiğini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmelerinde söz alan AKP Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, belediyenin mali yapısına ilişkin mecliste değerlendirmelerde bulunurken işçi çıkarılması gerektiğini söyledi. 

Kürsüye çıkan Yıldız, “Yine ifade ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi mali disiplini yakalamak istiyorsa personel sayımızı 30 binin altına çekmek durumundayız” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da “Personel çıkarın mı diyorsunuz” diye sordu. Yıldız yanıt vermedi.

