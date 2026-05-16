AKP’li Yıldız’dan büyükşehire öneri: Personel çıkarın

İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmelerinde söz alan AKP Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, belediyenin mali yapısına ilişkin mecliste değerlendirmelerde bulunurken işçi çıkarılması gerektiğini söyledi.
AKP’li Yıldız’dan büyükşehire öneri: Personel çıkarınhttps://t.co/LPTZU2Sitn pic.twitter.com/nVfvb1umRw— Cumhuriyet Ege (@EgeCumhuriyet) May 16, 2026
Kürsüye çıkan Yıldız, “Yine ifade ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi mali disiplini yakalamak istiyorsa personel sayımızı 30 binin altına çekmek durumundayız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da “Personel çıkarın mı diyorsunuz” diye sordu. Yıldız yanıt vermedi.