Balıkesirlilerden üç gün süren “10.10” etkinliklerine yoğun ilgi

10.10 Dünya Balıkesirliler Günü, bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde üç gün süren bir programla kutlandı. Akın’ın Dünya Balıkesirliler Günü’nde açılışını gerçekleştirdiği Cumhuriyet Meydanı 2. Etap ve Cumhuriyet rölyefi, vatandaşlardan tam not aldı.

İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir’de yaşayan Balıkesirliler de bu özel günde kutlamalara katılmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz otobüs seferleriyle memleket hasretini giderdi.

KADIN EMEĞİ CUMHURİYET MEYDANI’NDA HAYAT BULDU

Cumhuriyet Meydanı’nda 10 Ekim’den itibaren üç gün boyunca hizmet veren Kadın Emeği Çarşısı’nda yöresel ürünlerden el emeği eserlere kadar birçok stant vatandaşların ilgisini çekti. Kadın girişimcilerin hazırladıkları el emeği ürünleri inceleme ve alışveriş yapma fırsatı bulan ziyaretçiler, sonrasında meydanda gerçekleşen çocuk etkinlikleri ve halk oyunları gösterileriyle keyifli zaman geçirdi.

Etkinliklerin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı’ndaki çocuk etkinlikleri, halk dansları gösterileri ve müzik dinletileri yoğun ilgi gördü. Pamukçu Bengi ekibi tarafından sunulan gösteri de vatandaşlardan alkış aldı. Etkinliklerin üçüncü gününde de çocuk etkinlikleri ve müzik dinletileriyle Cumhuriyet Meydanı binlerce kişiyi ağırladı.

10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde Onur Yaman’ın sahne almasının ardından Ali Çakar da en sevilen şarkılarını Balıkesirliler için seslendirdi. Kirpi Bülent, 11 Ekim Cumartesi günü klarnetiyle özel bir performans sergiledi. Aynı gün gerçekleşen Sabahattin Gülümser konserinde de vatandaşlar salonu doldurdu.

Kutlama programının son gününde Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinlikler, Avlu’da Dursunbey Barana Topluluğu’nun Balıkesir’in köklü kültürünü yansıtan gösterisiyle devam etti. Programın finalini, Balıkesirli Türk sanat müziği sanatçısı İsmail Özkan yaptı. Özkan, en sevilen şarkılarını seslendirirken vatandaşlar da eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

Vatandaşlardan bazıları da etkinliklerden duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Çetin Aslanhan: “Üç gün süren çok güzel bir etkinlik oldu. Dünya Balıkesirliler Günü kapsamında düzenlenen tüm etkinliklere katılmaya çalıştım. Başkanımıza bu etkinlikleri bizlere yaşattığı için çok teşekkür ederiz.”

-Osman Allaç: “Organizasyonlar çok iyi düşünülmüş. Balıkesirlilerin etkinliklerde yer alması da çok iyi.”

-Nurdan Allaç: “Ahmet Başkan’ımızdan çok çok memnunuz. Bu şekilde insanlara içten ve samimi davranması, gençlerle iç içe olması çok güzel. Etkinliklerin hepsini çok beğendi. Ahmet Başkan’ımız bizleri çok sevindirdi.”

-Gülbin İçlioğlu: “Bizler Balıkesirli olarak gurur duyduk.”