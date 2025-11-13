Balkanlarda Sosyalizm ve Emek Mücadeleleri İzmir’de konuşulacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
İZMİR / Cumhuriyet
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) İzmir’de Bulgar tarihçi Maria Todorova’nın katılımıyla “Balkanlarda Sosyalizm ve Emek Mücadeleleri” başlıklı konferans düzenleyecek.

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), Birleşik Metal-İş Sendikası, Graz Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezi ve İSTOS Yayın ile iş birliğiyle “Balkanlarda Sosyalizm ve Emek Mücadeleleri: İmparatorluk Çağı ve İki Savaş Arası Dönem” başlıklı konferans düzenlenecek. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 15-16 Kasım’da düzenlenecek panelin alış konuşmasını  Bulgar tarihçi Maria Todorova yapacak. ,

Balkanlar’da emek mücadeleleri ve sosyalizm konularını ele almayı amaçlayan konferansta 19. yüzyılın son çeyreğinden İkinci Dünya Savaşı’na kadar uzanan döneme odaklanılacak. İngilizce ve Türkçe sunumlarda simultane çeviri yapılacak. 

