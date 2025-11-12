Bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Torbalı Kaymakamlığı ve Torbalı Orman Bölge Şefliği ev sahipliğinde kentte bir araya gelerek bin fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinden de geniş katılım sağlandı. Philip Morris Türkiye’nin 100’e yakın gönüllü çalışanı da etkinliğe katılarak fidan dikti.

Torbalı Kaymakamı Âdem Çelik, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmalarının güçlü biçimde sahiplenilmesinin önemine dikkat çekerek “11 Kasım’ın, Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması bu ihtiyaca yanıt veren önemli bir adımdır. Tüm dünyaya örnek olan bu ulusal sahiplenme sayesinde milyonlarca fidan toprakla buluşuyor” ifadelerini kullandı.