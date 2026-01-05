Bodrum’da ABD’ye Venezuela tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasına tepkiler sürüyor. DİSK Devrimci Emekli Sen Bodrum Şubesi, Venezuela halkı ile dayanışma ve ABD emperyalizmini protesto etti. Bodrum Eski Garaj Yeri’nde yapılan basın açıklamasını sendika şube yöneticisi Bahtışen Karahan okudu. Karahan, “ABD emperyalizminin Venezuela’ya yönelik uzun süredir sürdürdüğü ekonomik, siyasal ve askeri kuşatma; bugün açık bir saldırganlık ve tehdit politikasına dönüşmüş durumdadır. ‘Demokrasi’, ‘insan hakları’ ve ‘uyuşturucuyla mücadele’ gibi kavramlar, bir kez daha emperyalist müdahalelerin örtüsü haline getirilmektedir. Tarih bize defalarca göstermiştir ki; savaşlar halklar için değil, sermaye için çıkarılır. Emperyalist müdahalelerin kazananı silah tekelleri, çokuluslu şirketler ve savaş baronları olurken; bedeli her zaman emekçiler, yoksullar, kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Bugün Latin Amerika’ya yeniden “arka bahçe” muamelesi yapılmak istenmektedir. Bağımsızlık, kamuculuk ve halkçı politikalarla atılmış tüm adımlar geri çevrilmek; bölge halkları yeniden emperyalist tahakküm altına alınmak istenmektedir. Buna sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır” dedi.

YÜKSELEN: KARDEŞLERİMİZ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR

Katılımcılardan Songül Yükselen de “Hemen karşıdaki kafenin işletmecisiyim. ABD’nin Venezuela’ya fiili saldırısından bu yana yüzlerce müşterimden aldığım tepki insanlığın halen ayakta olduğuna dair duygularımı perçinledi. Bu ülke insanın yüreği 72 saattir Venezuela’da, Karakas’ta atıyor. Dünyada da durumun farklı olmadığını düşünüyorum. Bu mesele Venezuela sınırlarını aşmıştır. Trump zaten Venezuela yetmez diyor. Başka ülkelerin de benzer şekilde hedefinde olduğunu açık açık dile getiriyor. Bu noktadan sonra bu mücadele insanlığın mücadelesidir. ABD insanlığa diz çöktürmeye çalışıyor. Dünya, 1’den küçük değildir. ABD, Bodrum’u iyi tanır. Bodrumlu, ABD askerinin kafasına güpe gündüz şehrin merkezinde çuval geçirdi. Bodrum Limanı’na gelen ABD savaş gemilerindeki ölüm makinesi askerlerin karaya çıkmasına izin vermedi. Bodrum ABD’nin zorba, dayatmacı ve kanlı yüzüne hayli aşina. Venezuela’daki vahşi yüzünü göstermesiyle ABD emperyalizmine öfke daha bir büyümüştür. Bodrumlu, Venezuelalı kardeşleriyle dayanışmayı burada bırakmaz. Kardeşlerimiz asla yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZDEKİ TÜM ABD ÜSLERİ KAPATILMALIDIR.”

Devrimci Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Aydın Doğer de “ABD emperyalizmi sanırım tarihinin en küstah, en barbar dönemlerinden birisini yaşıyor. Şimdi Vietnam’ı anımsama zamanıdır. Vietnam, ABD emperyalizmine boyun eğmedi ve devasa saldırıdan zaferle çıktı ise bunda dayanışma önemli rol oynamıştır. Bizler de Venezuelalı kardeşlerimizle dayanışmamızı kalıcılaştırıyoruz. Bodrum’da, ‘Venezuela ile Dayanışma Komitesi’ oluşturduk. Bodrum’dan, Çankaya’ya, ABD Büyükelçiliği kapısına dayanmak da içerisinde olmak her türlü eylemlilik gündemimizde. İktidarı çok anlam taşımayan sözlerin ötesine davet ediyoruz. İncirlik üssü başta olmak üzere ülkemizdeki tüm ABD üsleri kapatılmalıdır. Ülkemizdeki, ABD nükleer silah depoları derhal boşaltılmalıdır. Hem buraları muhafaza edip, hem de vatanseverlik taslamak büyük çelişkidir. Dayanışma komitemiz bu durumu da kamuoyu gündemine taşıyacak. ABD’nin barbarlığı sonlanana dek hepimiz Venezuelalı’yız. Bugün Venezuelalı olmak için, insan olmak yeterli. İnsanlık emperyalizmi mutlaka yenecektir” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması ardından grup “Kahrolsun ABD Emperyalizmi”, “Trump’tan Hesabı Halklar Soracak”, “Yanki Go Home” sloganlarıyla Bodrum Belediye Meydanı’na yürüdü. Esnaf ve yurttaşlar alkışlarla eylemcilere destek verdiler.