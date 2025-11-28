Muğla Planlama Ajansı (MUPA) sosyal medya hesabından henüz yayımlanmamış “Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu”ndan “Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği” başlıklı kısmı yayımladı. “Bodrum’da yaşam alarm veriyor” başlığıyla yayımlanan verilere göre; Bodrumluların yüzde 46’sı geçim derdiyle karşı karşıya. Araştırmaya katılanların yüzde 86.1’i son 10 yılda hane harcamalarında en fazla artışın gıdada olduğunu ifade ederken Bodrum’un 3’te 1’i besleyici gıdaya ulaşamıyor. Araştırmaya katılan yüzde 33.8’i “sağlıklı ve besleyici gıdaya ulaşımda zorluk çektiğini” bildirirken yüzde 38.3’ü “Nadiren zorluk çekiyorum”, yüzde 27.9’lük kesim ise “Hiçbir zaman” dedi.

TAŞINMA DÜŞÜNCESİ

Her iki haneden 1’inin ev sahibi olduğu Bodrum’da kiracıların yüzde 22.6’sı maaşlarının yarısını kiraya verdiğini bildiren raporda kentte her 3 kişiden 1’inin konut maliyeti nedeniyle Bodrum’u terk etmek istediği ortaya çıktı. Araştırmada “Artan konut maliyetleri nedeniyle başka bir şehre veya ilçeye taşınmayı düşündünüz mü” sorusuna katılımcıların yüzde 23.7’si “Evet başka şehre taşınmayı düşünüyorum”, yüzde 10.8’i de “Evet başka bir ilçeye taşınmayı düşünüyorum” dedi. Araştırmaya katılanların yüzde 80.1’i konut fiyatlarının artmasının nedeni olarak Muğla dışından gelen yerleşim taleplerinin fazlalığından kaynaklandığını bildirdi.