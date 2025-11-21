Buca’da diyabet sorunu masaya yatırıldı

Buca Belediyesi, Dünya Diyabet Günü’nde “Diyabetle Kolay Yaşam” semineri düzenledi. Tınaztepe Üniversitesi Endokrinoloi Uzmanı Doktor İlker Altun, Uzman Diyetisyen Batuhan Çitemel ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Pelin Serim’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde diyabet hastalığının nedenleri ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Duman, yerel yönetimler olarak önceliklerinin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetleri sunmakla sınırlı olmadığını belirterek, hemşehrilerinin sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapmanın da temel sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti.

“DİYABET SENSÖRÜ DESTEK PROGRAMI” ÜLKEYE ÖRNEK OLDU

Bu anlayışla hareket ederek, diyabetli çocuklar ve gençlerin yaşamını kolaylaştırmak üzere geçen yıl “Diyabet Sensörü Destek Programı”nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Duman, "Bu proje, bir yerel yönetimin inisiyatifiyle hayata geçirilen Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyordu. Kısa sürede ne kadar doğru bir adım attığımızı hem sahadan gelen geri bildirimlerle hem de ülke genelinde kazandığımız ödüllerle görmüş olduk. Fakat bizim için en büyük ödül, bu adımın ülke çapında bir dönüşüme vesile olmasıdır. Attığımız bu öncü adımın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diyabet sensörlerini ücretsiz karşılamaya başlaması, bu projenin ne denli anlamlı ve doğru olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

"TİP 2 DİYABET OLMA OLASILIĞINIZ YÜZDE 60 VEYA 80 ORANINDADIR"

Tınaztepe Üniversitesi Endokrinoloi Uzmanı Doktor İlker Altun ise Tip 2 diyabette genetik faktörlerin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Tip 1 diyabet çocukluk yaşlarda başlıyor ve nedenini bilmiyoruz. Ancak, anne ya da babanız Tip 2 ise sizin de diyabet olma olasılığınız yüzde 60 veya 80 oranındadır" dedi.

"DÜNYADA HER 10 KİŞİDEN BİRİ DİYABET HASTASI"

Dünyada yaklaşık 500 milyon diyabet hastası olduğunu belirten Endokrinoloi Uzmanı Doktor İlker Altun, “Bundan yaklaşık 10 sene sonra da 700 küsur milyon olmasını bekliyoruz. Yani dünyada her 10 kişiden biri diyabet hastası” ifadelerini kullandı.

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİLMELİ

Uzman Diyetisyen Batuhan Çitemel, diyabet hastalarına uygun örnek beslenme öğünlerinden bahsederek, hastaların karbonhidrattan olabildiğince kaçınarak protein ağırlıklı beslenmelerini önerdi. Diyabet Eğitim Hemşiresi Pelin Serim ise doğru insülin kalemi kullanma tekniklerini anlattı.