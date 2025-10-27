Cemil Tugay: Köylerimize sahip çıkacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı Saipler Mahallesi Muhtarlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen 13. Zeytin Festivali’ne katılarak yurttaşlarla buluştu. Festivale Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel de katıldı. Festival alanında kurulan stantları tek tek gezen Başkan Tugay, yöresel ve el emeği ürünler satan yurttaşlarla sohbet ederek alışveriş yaptı. Başkan Tugay, Saipler sakinleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“KÖYLERİMİZ CENNETTEN KÖŞE”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, "İzmir'imiz gerçekten Türkiye'nin incisi. Sadece şehir merkezi değil bütün köyleri adeta cenneten bir köşe. Kültürümüz, hepimizin gururu. Hem bu kadar verimli topraklarda yaşamaktan hem de böylesine büyük bir kültürün bugünkü mirasçıları olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Böyle festivaller, o kültürün devamı anlamında çok değerli. Ne mutlu size, bu geleneği sürdürdüğünüz için” diye konuştu.

“HEPİMİZİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM”

Konuşmasında iklim krizine değinen Başkan Tugay, “Sahip olduğumuz her ağaç, sahip olduğumuz her karış toprak hazine değerinde ama bugün yaşadığımız iklim krizinden dolayı çölleşme riski var. Bunlar sadece belli insanlara sorunları havale ederek çözülecek işler değil. Herkesin bilinçli olması ve sahip çıkması lazım. Nasıl bu köyü, Torbalı'yı, şehrimizi kuran atalarımız bize temiz topraklar, temiz hava, bol su miras bıraktılarsa aynı şekilde bizler de bizden sonraki nesiller için bunu yapmak zorundayız. Bu sadece belediye başkanlarının, muhtarların, valilerin ve hükumetin görevi değildir. Bu hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

“KÖYLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Köylerin ve köylerde yaşayanların ürettikleri ürünlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların hepsi yavaş yavaş bir taraftan terk ediliyor, bir taraftan tarım, gıda, hayvancılık kıymete biniyor. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak köylerimize sahip çıkmaya karar verdik. Bu konuda çok daha fazla çalışmaya karar verdik. Zeytin, bölgemizin en değerli ürünü. Türkiye, zeytincilikten çok daha fazla para kazanabilir. Yeter ki ürettiğini markalaştırabilsin, satabilsin. Zeytinyağlarımızı Avrupa'da alıyorlar, süslü şişelerin içine koyuyorlar. Üzerine İtalyan markalarının adını yazıyorlar. Bu topraklarda ürettiğimiz zeytinyağını başkaları İtalyan zeytinyağı, İspanya zeytinyağı diye alıyor. Bunun farkına varmanız lazım. Bu bilinci edinmek zorundayız. İzmir bizim kıymetlimiz. İzmir'in her bir karış toprağı, her bir yaşayan insanı bizim için çok kıymetli. Türkiye'miz, bu güzel bayrak ve o güzel bayrak altında olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten onlardan güç alarak büyüdük. Onlara inanarak bugünlere geldik. Onlardan ve sizlerden aldığımız güçle inşallah hep beraber bu ülkeyi çok güzel günlere getireceğiz.”

“ZEYTİNE SAHİP ÇIKMAK, CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAK”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de "Benim dedemin burada zeytinliği vardı. O zeytinlik sayesinde evlatlarından teyzemi doktor, annemi eczacı, dayımı kimya mühendisi yapmış. Bizim üzerimizde zeytinin böyle bir önemi ve anlamı var. Birinine sahip çıkmak, toprağa sahip çıkmak, zeytine sahip çıkmak, Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmak demek” dedi.

“ZEYTİNİN BEREKETİNİ KUTLAYALIM”

Festivalin ev sahibi Saipler Mahallesi Muhtarı Demet Öncül ise “Zeytin bizim için sadece bir ürün değil barışın, sağlığın ve köklü kültürümüzün sembolüdür. Her bir zeytin tanesinde dedelerimizin alın teri, ninelerimizin emeği vardır. Gelin bugün hep birlikte zeytinin bereketini kutlayalım” sözlerine yer verdi.

Zeytin Festivali’ne her yaştan yurttaşlar katılırken, festival alanındaki halk oyunu gösterileri de büyük beğeni topladı.