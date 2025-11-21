Cemil Tugay: Önceliğimiz bertaraf tesisleri

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun 140. toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığında yapılan toplantıda, kent gündemine dair gelişmeler ele alındı. İzmirMeets zirvesini hatırlatan ve inovasyonun önemine vurgu yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bürokrasi ve hiyerarşi arttıkça inovasyon ve katılımcılık azalıyor. Türkiye'de çok ağır bir bürokrasi ve kamu yönetiminde köhneleşme sorunu var. Kamunun kendini düzeltmesi gerekiyor. Biz de bu konuda örnek olmak istiyoruz” dedi.

Bu anlayışla açık ofis sistemine geçtiklerini belirten Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yönetimin bir arada olduğu ofis ortamı oluşturduk. Şeffaflığı, iletişimin kolaylaşmasını, hiyerarşinin azalmasını hedefledik. Ufacık bir şey için bazen günlerce, haftalarca bekliyorduk. Şimdi spontane toplantılar oluyor, her şey daha hızlı ilerliyor” şeklinde konuştu. Başkan Tugay ayrıca katılımcılık vurgusu yaparak, “Bizim bunu başarmamız gerekiyor. Bu yenilikçi, katılımcı kültürü şehrimize taşıyabilmemiz lazım. İzmir'in üzerindeki ölü toprağı atılacak” dedi.

“HIZLA İLERLEYEN BİR SÜREÇ İÇİNDEYİZ”

Su konusuna da değinen Tugay, “Yağmur yağmıyor, su kaynaklarındaki sıkıntı devam ediyor. Bir şey yapmıyoruz diye düşünmeyin. Var olan su kaynaklarını zenginleştirme, yeni su kaynakları bulma, suyu daha verimli kullanma, atık suyu, yağmur suyunu dönüştürme, deniz suyunu arıtma gibi başlıkların hepsinde hızla ilerleyen bir süreç içindeyiz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda projelerimizi duyacaksınız. Kentlinin katılımını istediğimiz şeyleri duyacaksınız. Bakanlıklarımızı biraz zorlayacağız. Oradan destek geleceğine inanıyorum” dedi.

“20-25 YIL İZMİR'DE ÇÖP KONUSU SORUN OLMAYACAK”

Atık yönetimi konusunda konuşan Başkan Tugay, evsel atıklar, sanayi atıkları, hafriyat atıkları, mobilya atıkları, kimyasal, tehlikeli atıklar hakkında tesisleşme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tugay, “Bir kısmını geri dönüştürmüş olacağız, bir kısmını tekrar kullanıyor olacağız, bir kısmını da tamamen yakıp yok edeceğiz. Geride hiçbir şey kalmayacak. Yapılması gereken budur. Biz de bunu yapmak için karar verdik ve yola çıktık. Bakanlık tarafından da yapıcı bir tutum var. Geri dönüşüm tesisleri, kompost tesisleri, bertaraf tesisleri ve yakma tesisleri ile ilgili daha hızlı bir süreç yürüyecek. Her şey yolunda giderse önümüzdeki en az 20-25 yıl İzmir'de çöp konusunun sorun olmayacağı bir sistem kuracağız” dedi.

“MALİ YÜK DE AZALMIŞ OLACAK”

Başkan Tugay, İzmir'e her türlü atığını, denizine, doğasına, canlılara zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmenin yakıştığını belirterek “Bizim planımız bu. Kaynaklarımızı öncelikli olarak altyapı projelerine, çöp bertaraf tesislerine ayıracağız. Bir taraftan geri dönüşüm konusu sahiplenilirse o zaman zaten bertaraf ihtiyacı duyulacak çöp miktarı azalacak. Şu anda kent genelinden günlük 5 bin 500 ton çöp çıkıyor. Kentimizdeki 2 tesis ve Manisa bu 5 bin 500 tona yetiyor. Harmandalı'nı kullanmayalım deseler de sorun olmayacak. Kısa vadede kriz yok ama bir an önce bizim kendi tesislerimizi yapmamız ve kendi sistemimizi kurmamız gerekiyor. Çünkü bu 5 bin 500 tonun en azından 2 bin 500 tonu ya da 3 bin tonu geri dönüştürülebilir atık” dedi. Çöpü siyaset üstü görelim çağrısının karşılık bulup bulmadığının sorulması üzerine Tugay, “Çevre ve Şehircilik Bakanı bu konuya siyaset üstü baktı. Bu Murat Kurum'un pozitif yaklaşımıyla ilerleyen bir konudur” diye konuştu.

İZMİR'İN “ATIK YÖNETİM PLANI” İLE İLGİLİ SUNUMLAR YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve İZDOĞA AŞ tarafından “Atık Yönetim Planı” sunumu yapıldı. Dönüşüme Evde Başla projesiyle ilgili bilgi veren İZDOĞA Genel Müdürü Yücel Kar, 8 ilçe ve 26 mahallede aktif olarak projenin uygulandığını, çok kısa sürede 11 ilçeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Kar, hayata geçmesi hedeflenen tesisler hakkında da bilgi verdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, İzmir'de kompost yönetimi ve uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirdi. Üngür, yapılması planlanan kompost tesisleri ve vatandaşların bireysel olarak kompost elde etmesini sağlayacak uygulamalar hakkında bilgiler verdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Projeler Planlama Şube Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Nihan Kahan tarafından atık yönetiminde mevcut ve planlanan tesisler hakkında sunum yaptı.

VELİBEYOĞLU BAŞKANLIK İNOVASYON FONU HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, “İzmir’de ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İnovasyon Kültürünün Geliştirilmesi” hakkında sunum yaptı. Velibeyoğlu, kentin inovasyon kültürünün gelişmesine dair yapılan ve yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkanlık İnovasyon Fonu konusunda da açıklamalarda bulunan Velibeyoğlu, fonun bir yarışma şeklinde olacağını söyledi.

Kurulda, “Yılbaşı ve Özel Gün Kutlamalarında Kentteki Etkinlikler” hakkında görüş ve öneriler alındı.