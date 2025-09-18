Çeşme Belediyesi’nden ilkokula başlayan öğrencilere hoş geldin hediyesi

Her öğrenci için özenle hazırlanan kutularda defter, boya kalemleri, kuru boya, keçeli kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, çizim şablonu, pastel boya ve boyama kitapları gibi eğitim materyalleri yer aldı. Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz ve heyecanla başlıyor.

Bu kapsamda, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, babasının da ilkokul öğrenimini gördüğü Namık Kemal İlkokulu’nda öğrencileri ziyaret etti. Sınıfları dolaşarak miniklerle sohbet eden Başkan Denizli, öğrencilere kırtasiye kutularını bizzat hediye etti.

Çocukların gözlerindeki heyecanı paylaştığını belirten Denizli, “Bugün burada, ailemin de eğitim yolculuğunun başladığı bu okulda sizlerle buluşmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.

DENİZLİ, ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Kırtasiye kutularının yanında, Başkan Denizli’nin öğrencilere hitaben yazdığı bir mektup da yer aldı. Başkan mesajında, öğrencilerin öğrenme isteğinin geleceğimizin en büyük umudu olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Her adımda karşınıza çıkabilecek zorlukları aşacak güce sahip olduğunuzu bilmenizi isterim. Bu süreçte öğretmenleriniz, aileleriniz ve bizler, sizi desteklemek için hep yanınızda olacağız. Başarılarınızla gurur duyacağımızdan hiç şüphem yok."