Çeşmeliler 3. kez Sabancı’ya izin vermedi

Sabancı Holding ve Alman EON firmasının ortak girişimi olan EnerjSA’nın Çeşme’nin Musalla Mahallesi Sarnıç mevkiinde iki kez durdurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3. kez ÇED süreci başlattı. Bakanlık ve şirket yetkililerinin katılımıyla yapılması gereken halkın katılımı ve bilgilendirilmesi toplantısı Çeşmelilerin tepkisiyle bir kez daha yapılamadı. Bakanlık yetkilileri, Çeşme Spor Salonu'nda yapılması planlanan toplantının yapılmadığına dair tutanak tuttu ve Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler’e teslim etti.

ÇEŞME BETONLAŞTIRILAMAZ

Güler, “Çeşme’nin doğal sit alanları, tarım arazileri ve turizm bölgeleri enerji bahanesiyle betonlaştırılamaz. Hazine arazileri rant için şirketlere peşkeş çekilemez. Çeşme halkı kendi toprağına, suyuna ve doğasına sahip çıkmaktadır. Bakanlık, halkın bu güçlü iradesini yok saymamalı ve ÇED sürecini geçersiz ilan etmelidir. Aksi bir tutum yalnızca hukuka değil, toplumsal vicdana da aykırı olacaktır. Bizler, yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Ancak Çeşme’nin en değerli turizm ve tarım arazilerinin, sit alanlarının ve doğal yaşamının yok edilmesine karşıyız. Burada asıl amaç enerji değil, arsa kapmadır. Çeşme halkı bir kez daha göstermiştir ki; doğasına, tarımına ve geleceğine sahip çıkmaya kararlıdır" dedi. Toplantı sonrası konuşma yapan çevre avukatları Seher Gacar ve Şehrazat Mercan, Çeşme’nin hem toplumsal hem de hukuki olarak yalnız olmadığını vurguladılar.