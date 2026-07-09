CHP İzmir'in seçilmiş başkanlarından tepki: 'Bu kayyuma asla boyun eğmeyeceğiz'

CHP İzmir'in seçilmiş İl Başkanı Çağatay Güç ve Seçilmiş İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun CHP İzmir il binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında sık sık "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "İşte örgüt işte başkan" sloganları atıldı.

CHP İzmir'in Seçilmiş İl Başkanı Güç, parti örgütüne yönelik uygulamalara sert tepki gösterdi. AKP tarafından atandığını öne sürdüğü "butlan yönetiminin" seçilmiş CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'u görevden aldığını söyleyen Güç, bunun yalnızca bir görev değişikliği olmadığını, parti örgütünün iradesine yönelik siyasi bir müdahale olduğunu savundu.

Basın toplantısında konuşan Güç, Türkiye'nin çok sayıda ekonomik ve toplumsal sorunla mücadele ettiğini belirterek, iktidarın ülkenin gerçek gündeminden uzaklaştığını ifade etti. Yangınlar, ekonomik kriz, işsizlik ve vatandaşların geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini dile getiren Güç, tüm bu sorunlara rağmen iktidarın enerjisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelttiğini söyledi.

"ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİ YERİNE CHP HEDEF ALINIYOR"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Güç, "Yine karanlık bir süreçten geçiyoruz. Ülke yangın yeri. İnsanlarımızın geleceğe ilişkin ciddi kaygıları var. Yurttaş ekonomik krizle, işsizlikle ve geçim derdiyle mücadele ediyor. Buna rağmen AKP hükümeti bütün enerjisini CHP'ye harcıyor. Tek amaçları CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek ve halkın değişim umudunu ortadan kaldırmaktır" dedi.

Seçilmiş CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un görevden alınmasını da eleştiren Güç, bunun parti örgütüne yönelik yeni bir müdahale olduğunu belirterek, "AKP tarafından atanan butlan yönetimi, şimdi de seçilmiş Kadın Kolları Başkanımız Zahide Kurun'un görevine son verdi. Yerine yine kendi anlayışlarına uygun bir atama yapıldı. Bu durum parti demokrasisine ve örgüt iradesine açık bir müdahaledir" ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİNDE BU SÜRECE DESTEK VERENLER VAR"

Konuşmasında parti içindeki tartışmalara da değinen Güç, iktidarın yürüttüğü sürece parti içinden destek veren isimler bulunduğunu ileri sürdü. Güç, "Maalesef parti içerisinde bu sürece aparatlık yapanlar var. Genel başkan sıfatını taşımasına rağmen bulunduğu makamı farklı amaçlarla kullananlar ve kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda hareket edenler, iktidarın bu planına hizmet ediyor. Bu anlayış yalnızca partimize değil, ülkenin geleceğine de zarar veriyor. Türkiye'nin umutlarını zayıflatmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"CHP İKTİDARA HAZIR BİR PARTİDİR"

CHP'nin uzun süredir iktidar hazırlığı yaptığını ifade eden Güç, parti programı ve hazırlık çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Güç, "Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Özgür Özel liderliğinde Türkiye'nin birinci partisidir. İktidara yürüyen bir partidir. Parti programını hazırlamış, tüzüğünü oluşturmuş, ülkenin temel sorunlarına yönelik çözüm önerilerini ortaya koymuştur. Eğitimden ekonomiye, adaletten sosyal politikalara kadar her alanda çalışmalarını tamamlamış, Türkiye'yi yönetmeye hazır bir kadroya sahiptir" dedi.

"PARTİMİZE KAYYUM ATANMIŞTIR"

Parti yönetimine ilişkin yaşanan gelişmeleri "kayyım" olarak değerlendiren Güç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin iktidara yürümesini sağlayacak kadroları tasfiye etmek amacıyla partimize fiilen bir kayyum atanmıştır. Bugün görev yapan bu yönetim de kendisine verilen görevi yerine getirmektedir. Ancak bu anlayışın örgütlerimizde karşılığı yoktur. CHP örgütü, iradesine sahip çıkacaktır."

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP örgütlerinin mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Güç, "Bizler CHP'nin seçilmiş temsilcileri olarak bu kayyuma asla boyun eğmeyeceğiz. AKP hükümetinin baskılarına teslim olmayacağız. Bu ülkenin gençlerinin bize ihtiyacı var. Kadınların bize ihtiyacı var. Emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin ve umudunu kaybetmek istemeyen milyonların bize ihtiyacı var. Bu nedenle mücadelemizi her alanda ve her koşulda sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ HER KOŞULDA SÜRECEK"

Konuşmasının sonunda mücadele kararlılıklarını yineleyen Güç, "Bugün parti içerisinde mücadele ediyoruz, yarın gerekirse yeni bir yolda, yeni bir siyasi zeminde de bu mücadeleyi sürdürürüz. Bizim önceliğimiz makamlar değil, ülkemizin geleceğidir. Gençlerin umutla baktığı, kadınların kendini güvende hissettiği, emeklilerin insanca yaşayabildiği, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"ZAHİDE KURUN'A DESTEK MESAJI"

Konuşmasının sonunda seçilmiş CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'a destek veren Güç, Kurun'un kadın örgütlenmesinde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bu mağduriyeti yaşayan, kadınları bir arada tutan ve güçlü bir örgütlenme modeli oluşturan seçilmiş başkanımız Zahide Kurun'la bu süreçte birlikte mücadele edeceğiz. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler ve bundan sonra göstereceği mücadele için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ZAHİDE KURUN: "HUKUKİ VE SİYASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

CHP İzmir'in seçilmiş İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, kendilerine görevden alındıklarına ilişkin usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş herhangi bir resmi karar ulaşmadığını belirterek, yaşanan sürecin hukuka ve örgütsel işleyişe aykırı olduğunu söyledi.

"RESMİ TEBLİĞ YAPILMADI"

Basında yer alan "Zahide Kurun ve yönetimi görevden alındı" haberlerine tepki gösteren Kurun, kendilerine bugüne kadar herhangi bir resmi yazı ya da ıslak imzalı kararın ulaşmadığını ifade etti.

Kurun, "Her ne kadar basında 'Zahide Kurun ve Yönetimi Görevden Alındı' şeklinde haberler yer almaktaysa da tarafımıza görevden alındığımıza ilişkin usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş tek bir resmi yazı, tek bir ıslak imzalı karar dahi ulaşmamıştır. Bu durum yalnızca bir usul eksikliği değil; hukuk devletinin, kurumsal ciddiyetin ve örgütsel işleyişin ağır biçimde zedelenmesidir" dedi.

Tebliğ edilmemiş kararlarla kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını savunan Kurun, bunun hukukun ve kurumsal ciddiyetin yok sayılması anlamına geldiğini söyledi.

"30 İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANIMIZLA DİMDİK AYAKTAYIZ"

Seçilmiş iradenin yok sayıldığını ifade eden Kurun, kadın örgütlerine yönelik tasfiye girişimlerine karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Kurun, "Örgütsel teamüller çiğnenerek seçilmiş iradeyi yok sayan, hukuki güvenlik ilkesini zedeleyen ve kadınların emekle ördüğü örgütsel yapıları tasfiye etmeye yönelik her yaklaşımın 30 ilçe kadın kolları başkanımız ile birlikte dimdik karşısındayız. Korkuya, baskıya, dayatmaya teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız. İşte buradayız, omuz omuzayız, bir aradayız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİ KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLARDIR"

Türkiye'nin temel sorunlarının kadınların yaşadığı şiddet, yoksulluk ve eşitsizlik olduğunu dile getiren Kurun, kadın örgütlerinin gündeminin koltuk tartışmaları olmadığını vurguladı.

Kurun, "Kadınlar her gün şiddete uğruyor, katlediliyor, yoksulluğun en ağır yükünü taşıyor. İşsizliğin, güvencesiz çalışmanın ve derinleşen ekonomik krizin bedelini en çok kadınlar ödüyor. Tam da böyle bir dönemde kadın örgütlerinin görevi koltuk tartışmaları değil; kadınların yaşam hakkını, eşit yurttaşlığını ve Cumhuriyet değerlerini savunmaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MÜCADELEMİZ KOLTUK DEĞİL, HALKIN MÜCADELESİDİR"

Göreve geldikleri günden bu yana kadınların sorunlarını önceleyen bir siyaset yürüttüklerini belirten Kurun, mücadelelerinin hiçbir zaman makam ya da unvan için olmadığını söyledi.

Kurun, "Bizim mücadelemiz sabahın erken saatinde işe yetişmeye çalışan kadının, akşam evine döndüğünde tenceresini kaynatmanın hesabını yapan annenin, emeği görünmeyen emekçinin ve şiddete karşı yaşam mücadelesi veren kadının sesi olma mücadelesidir. Biz bu mücadeleyi hiçbir zaman koltuklar ya da unvanlar için vermedik" dedi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ SAVUNULURKEN HUKUKİ GÜVENLİK ZEDELENİYOR"

Mutlak butlan tartışmalarının gölgesinde kadınların emeğinin ve örgütün iradesinin yok sayıldığını savunan Kurun, yaşanan sürecin büyük bir çelişki olduğunu ifade etti.

Kurun, "Hukukun üstünlüğünü savunduğunu söyleyenlerin, hukuki güvenliği ve örgütsel meşruiyeti tartışmalı yöntemlerle zedelemesi büyük bir çelişkidir. Muhalefeti zayıflatmaya çalışan kısır çekişmeler yerine ekonomik krize, hukuksuzluğa, yoksulluğa ve kadınların yaşadığı eşitsizliklere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"HUKUKİ VE SİYASİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Haklı olduklarına inandıklarını vurgulayan Kurun, hukuki ve siyasi mücadeleden geri adım atmayacaklarını belirterek, "Haklılığımıza olan inancımız tamdır. Hukuki mücadelemizi de, siyasi mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz susmayacağız, geri adım atmayacağız. Göreve başladığımız ilk günkü inanç ve kararlılıkla seçilmiş iradeye sahip çıkmaya, kadınların örgütlü mücadelesini büyütmeye ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde iktidar yürüyüşümüze omuz vermeye devam edeceğiz. Biz kadınlar inanıyor ve biliyoruz ki; öyle de kazanacağız, böyle de kazanacağız. Çünkü güç bizde. Devrim kadının ayak izindedir" dedi.