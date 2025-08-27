CHP'li Özcan: Milas-Bodrum Havalimanı devri yok hükmündedir

CHP Muğla Milletvekili Av. Gizem Özcan, Muğla Valiliği’ne bağlı Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun Milas-Bodrum Havalimanı’nın bulunduğu arazinin Milas Belediyesi mülkiyetinden alınarak Hazine’ye devredilmesi kararına sert tepki göstererek konuyu Meclis’e taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için soru önergesi veren Özcan, kararın hem Türk Medeni Kanunu’na hem de Danıştay içtihatlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, “Bu taşınmazın mülkiyeti 6360 sayılı Kanun kapsamında değil, doğrudan Türk Medeni Kanunu hükümleriyle Milas Belediyesi’ne geçmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun mülkiyet devri gibi bir yetkisi yoktur. Yetkisiz bir makamın aldığı karar ise yok hükmündedir” diye konuştu.

“KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARLARI ORTADA”

Özcan, daha önce açılan davalarda İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’ın araziye ilişkin mera niteliği bulunmadığına dair kesinleşmiş kararlar verdiğini hatırlatarak, “Hazine bu parselin mera olduğunu iddia ederek tapu iptal davası açtı. Ancak hem ilk derece mahkemesi, hem istinaf hem de Yargıtay bu iddiayı reddetti. Yargı kararları kesinleşmişken Komisyon’un tam tersi yönde işlem tesis etmesi, hukuk devleti ilkesine ve yargının üstünlüğüne açıkça aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“YEREL YÖNETİMLERİN HAKLARI GASP EDİLİYOR”

Özcan, kararın yalnızca hukuken değil, siyasi açıdan da vahim olduğunu belirterek belediyelerin mülkiyet hakkına sahip çıkacaklarını vurgulayarak, “Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi bu karara muhalefet şerhi koydu. Milas Belediye Başkanımız Fevzi Topuz haklı olarak, ‘Milas Belediyesi’nin hakkını kimseye bırakma lüksümüz yok. Oradan elde edeceğimiz gelirle Milas’a yatırım yapacağız’ dedi. Bu karar, yerel yönetimlerin mülkiyet haklarını gasp etmek, halkın malına el koymaktır. Belediyelerin arazileri üzerinde idarenin keyfi tasarrufta bulunması kabul edilemez” dedi.

“BU BİR HUKUK SKANDALIDIR”

“Halkın malını korumak, hukukun üstünlüğünü savunmak görevimizdir. Bu kararın arkasındaki niyet ne olursa olsun, biz mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Özcan Bakan Kuram’dan şu soruların yanıtlarını istedi: