Ege Üniversite Hastanesi çalışanları iş bıraktı

Birlik Sağlık Sendikası, Genç Sağlık Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Sağlık Sendikası’ndan oluşan Ege Sendikalar Platformu, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde teşvik ek ödemelerindeki adaletsizliğe karşı Hastane Poliklinikleri önünde açıklama yaparak, iki günlük iş bırakma eylemine başladıklarını duyurdu. “Memur sefalete yine mahkum” pankartının taşındığı açıklamada, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sefalete teslim olmayacağız” ve “Teşvik yoksa hizmet yok” sloganları atıldı. Kentteki sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı açıklamada konuşan Genç Sağlık Sendikası Temsilcisi Veysel Beyazıt, teşvik ödemelerinin yetersiz ve adaletsiz olduğunu dile getirdi. Beyazıt, “Ağır çalışma koşulları, yetersiz istihdam, aile hayatımıza zarar veren ve sosyal hayatımızı devam ettirmekte zorlayan fazla mesailer, yıllar içerisinde sürekli kaybettiğimiz özlük haklarımız, emeğimize ve ekmeğimize göz dikerek yok edilen teşvik ödemeleriz için yine meydandayız. Teşvik ödemelerimiz yetersiz ve adaletsiz... Tüm üniversitelerde finansal sıkıntılar varken Ege’de bunun bütün yükünün çalışanlara yüklenmesine itiraz ediyoruz. Hastanemizin finansal sorunlarının sebebi olmadığımız gibi çözüm noktası da değiliz. Diğer üniversitelerde herkes yüksek teşvikler alırken bizim hakkımızın yerde süründürülmesine itiraz ediyoruz. Kısacası bu ödemeler teşvik değil zulümdür, bunları bize layık görenlerde bu zulüme ortak olmamalı” dedi.

“SESİMİZİ DUYURAMADIK”

“Biz dün olduğu gibi bugünde aynı performansla çalışıp hizmet üretiyorken, gelirlerimiz düşüyorsa sorumlu biz değil, yönetemeyenlerdir” diye devam eden Beyazıt, “Hastaneyi mali krizden kurtarmak bizlerden kesinti yapmakla olmaz. Yok fatura kaçağı var, yok hoca sayımız fazla gibi iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bahaneler duymak istemiyoruz. Son 1 yılda defalarca bu meydana çıktık. Her iletişim yolunu denedik, derdimizi anlattık ama sesimizi duyuramadık. Herkes iyi bilsin ki hakkımızı savunmaktan yine geri durmayacağız. Bizler mücadelenin uzun soluklu olduğunu bilenleriz ve asla yılgınlık göstermeyiz. Sizlerde emeğimizi yok saymayın hakkımızı verilmesini istiyoruz. Taleplerimizi görmezden gelmeyi bırakılsin ve hak edene hakkını teslim edilmesini istiyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. 3. basamak bir hastanede zorlu çalışma koşulları ile çalışıyoruz ve emeğimizin alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizler yoksulluk sınırı altında kalan ve her kaleminden vergi kesilen parça parça aldığımız ödemelerimizle geçinemiyoruz. Sadaka değil alın terimizin ve emeğimizin karşılığı olan teşvik ödememizi istiyoruz. Diğer şehirlerde üniversite hastanelerinde görev yapan arkadaşlarımıza ayni yönetmelik ile nasıl daha adaletli teşvik verilebiliyorsa aynı ücretleri almayı talep ediyoruz. Bu hastanede hizmeti biz üretiyoruz ve hak ettiğimiz teşvik ödemesini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından sağlık çalışanları sloganlarla hastanenin başhekimliğine yürüdü.