Göztepe-FB maçından çıkan orta hakem ve VAR dersleri

Geçen cumartesi akşamı oynanan Göztepe-FB karşılaşmasında kanımca skoru belirlemek isteyen bir anlayışla maçı yöneten orta hakem Yasin Kol ve VAR'ın başındaki hakem Onur Özütoprak'ı bundan böyle benzer bir anlayışla görev yapmamaları, maçların önüne geçmemeleri için mercek altına alacağım.

KOL: GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN HAKEM OLUNCA...

Önce Kol'dan başlayalım... Kötü ve peşin hükümlü yönetiminin bir parçası olan yapmadığı ve yaptığı iki eylemden söz edeceğim:

1)Aşırı sıcak ve nem altındaki maçta iki devrede de su molası vermemesi büyük bir handikaptı!

2)Göztepe, uzun taç atışları kullanan bir takım. Saha kenarındaki çizgiye yakın duran emniyet görevlilerini kulübeden çıkıp uyararak taç atışı yapacak arkadaşının gerilebilmesi için ricada bulunan kaptan İsmail'e hadi bir sarı kart çıkardın! İkincisini de çabucak çıkarıp kartı kırmızıya çevirmek de neyin nesi oluyor!?.

Kol'un bu iki tutumu da kompleks kokuyor, egoyu dışarı vuruyor, yaranmacı boyut da içeriyor.

DÜŞEN, HEMŞEHRİSİ TFF BAŞKANI İLE KALKAN TRABZON BÖLGESİ HAKEMİ

Kol'u daha yakından tanıyalım... Trabzonlu. Sürmene Lisesi mezunu. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olup ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev aldı. 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetiyor.

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nca yetersiz bulunup alt klasmana düşürüldüğü açıklansa da ertesi yıl her nasılsa hemşehrisi Hacıosmanoğlu ile yeniden Süper Lig maçları almaya başladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun akrabası olduğu da iddia ediliyor fakat tam olarak teyit edemedim. UEFA ve FİFA Kokartı yok. 15 Aralık 1987 doğumlu Kol, 2008'den bu yana hakemlik yapıyor. Arızalı, kötü yönettiği maç sayısı oldukça çok.

×××

SONRADAN "ÖZÜTOPRAK" OLAN VAR'DAKİ HAKEM

Göztepe-FB maçının VAR hakemi, 1 Nisan 1983 Balıkesir doğumlu Onur Özütoprak Nisan 1 şakası gibiydi maçta! Hakemliğe 2004'te İstanbul Bölgesi'nde başladı.

Futbol hakemliği yanında aynı zamanda pilates eğitmeni. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2015 yılında başladı.

Özütoprak, futbolcu olan babası Necdet Karabaş’ın etkisiyle spora yakın bir çevrede büyüdü. Ancak, futbolculuktan hakemliğe geçiş yaparak, spora olan ilgisini farklı bir alanda sürdürdü. 2018 yılında soyadını değiştirerek, babadan gelen "Karabaş" soyadı yerine eşinin soyadı olan "Özütoprak"ı kullanmaya başladı! ​Enteresan bir durum! Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran'ın kendi soyadına eşinin soyadını da eklediğini görmüştük de bunu hiç görmemiştik!

Özellikle VAR hakemi olarak görev aldığı maçlarla adından söz ettiren Özütoprak, FB dışında BJK ve GS maçlarında da VAR hakemi olarak görev yaptı. Bu da dikkat çekici

ÜÇ MADDEDE YAPTIKLARI-YAPMADIKLARI

Özütoprak'ın maçın önüne geçen yaptığı ve yapmadıkları ise şöyle:

1)Maçın henüz 3'ncü dakikasında FB'li Ambrabat, ceza alanı içinde Göztepe santrforu Janderson'ın ayağının üzerine tabanıyla bastı. Orta hakem Kol, "devam" dedi. Ancak VAR'dan izleme önerisi gelmedi!

2)42'nci dakikada FB'li Duran ile Göztepeli Arda'nın ikili mücadelesinde Duran dirseğini bir silah gibi Arda'nın yüzüne doğru şiddetle salladı. Direk kırmızı kart gerektiren bu eylemi Kol, sarı kartla cezalandırdı ve üstelik bu duruma sözlü olarak itiraz eden Arda'yı da sarı kartla cezalandırdı! VAR, Duran'ın dirseğini de izleme önerisinde bulunmadı!

3)Maçın uzatma dakikalarında Göztepe ceza alanında Miroshi-Cenk mücadelesinde orta hakem Kol düdük çalmadı ve oyunu sürdürdü. Ancak FB'li futbolcuların aşırı itirazıyla birlikte VAR'dan izleme önerisi aldı. İzlemeye giderken "kesin 'penaltı' noktasını işaret edecek" dedim ve nitekim etti (Göztepe kalecisi Lis, Talisca'nın penaltısını kurtardı ve maç 0-0 sona erdi)!

KISSADAN HİSSE

1)TFF artık taraflı maç yönetimine son vermeli, hakemlerin maçın önüne geçmesine, skora etki etmesine asla müsaade etmemeli. Çizgiyi aşan hakemlerin düdüğü elinden alınmalı.

2)Göztepe yönetimi Kol ve Özütoprak'ı bundan böyle maçlarında kesinlikle kabul etmemeli, istenmeyen kişi ilan etmeli.

3)VAR'da aktif futbol hakemliğini yakın zamanda noktalayan, UEFA ve FİFA kokartı taşımış hakemlere öncelikle görev verilmeli.

4)TFF ve MHK, orta hakemlere pozisyonları yakından izleyerek ofsayt dışındaki kritik kararları VAR'a bırakmadan azami bizzat vermeleri yönünde uyarmalı.