Hüsnü Bozkurt: Cumhuriyet, devletin yol göstericisidir

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, gazetemizin İzmir bürosuna ziyarette bulundu. Bozkurt, Cumhuriyet imecesine destek çağrısında bulunarak “Cumhuriyet sadece bir gazete değil, aynı zamanda devletin nasıl yönetilmesi gerektiğine işaret eden bir yol göstericidir” dedi.

Ziyaretinde yaptığı açıklamalarda Ege şubelerinin durumuna değinen Hüsnü Bozkurt, son derece aktif olduklarını vurgulayarak “Şubelerimiz ülke gündemini sıkı sıkıya takip ediyor” diye konuştu. Bozkurt aynı zamanda Karşıyaka’da bulunan Mahfel’in korunması ve Selçuk’taki tarihi Atatürk Evi’nin yeniden kazanılması için yürütülen çalışmalara destek çağrısı yaptı. Bozkurt, “Karşıyaka ilçe başkanımız Ufuk Yıldırım, bu konuda büyük bir çaba içinde. Valiliğe müracaat edilerek bağış toplama izni alındı. Herkesin bu sürece katkı sunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘BİLİNÇLİ BİR TERCİHTİR’

10 Kasım Atatürk’ü anma gününün ara tatile denk getirilmesine tepki gösteren Bozkurt, “Bu bir tesadüf değil, bilinçli bir tercihtir” dedi. Ziyaretin ardından 10 Kasım’ın ara tatile denk getirilmesine tepki olarak ÖSYM binası önünden başlayıp Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar devam eden yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Yürüyüşte, “Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa” sloganı atıldı. Türkiye’nin Atatürk devrim ve ilkelerinden sapmaması gerektiği üzerinde duran Hüsnü Bozkurt, “Yeniden Atatürk Cumhuriyetine ulaşmalıyız” dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE 360 ŞUBE

Türkiye genelinde 230 binin üzerinde üyesi olan ADD’nin Türkiye genelinde 360 şubesi bulurken Ege Bölgesi’nde 95 şube yer alıyor. Ege’de Afyonkarahisar’da 11, Aydın’da, Denizli’de 8, İzmir’ de 29, Kütahya’da 3, Manisa’da 14, Muğla’da 13, Uşak’ta ise 3 şubesi bulunan ADD, Menderes temsilciliğini 2 Ekim’de açtı.