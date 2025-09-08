İklim politikalarında İzmirliler de söz sahibi olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha başlattı. Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla çalışan Büyükşehir Belediyesi, yurttaşları iklim politikalarına dahil etmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir model oluşturdu ve İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi’ni hayata geçirdi. Meclisin ilk toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde Tarihi Akın Pasajı'nda yapıldı. Toplantıya ayrıca; Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar, İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, bürokratlar ve İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi üyeleri katıldı.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Yurttaş meclislerinin 2015'ten beri Avrupa'nın değişik ülkelerinde uygulandığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Avrupa'daki örneklerinden çok başarılı işler olmuş. İklim krizinden tüm dünyada olduğu gibi İzmir de etkileniyor. Orman yangınları, kuraklık, deniz suyunun ısınması sadece İzmir'de yaşanmıyor. Hava sıcaklığı nedeniyle deniz suyu sıcaklığı Körfez'de tarihinin en yüksek derecesinde. 30 derecenin üzerine çıktı. Alg patlamaları, balık ölümleri, koku sorunları yaşanıyor. Uzun yıllardır biriken sorunları çözmek için çok uğraşıyoruz” dedi.

“SİZ ŞU ANDA ŞEHRİ TEMSİL EDİYORSUNUZ”

İklim krizi ile mücadele çalışmalarında yurttaşların da fikirlerinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Yurttaşlarımızın yönetime katılmasını, kentin iklim politikalarında söz sahibi olmasını istiyoruz. Burada sadece fikir üretip bunu teorik olarak dile getirip evinize gitmeyeceksiniz. Aynı zamanda ürettiğiniz fikirleri bizden uygulamaya sokmamızı isteyeceksiniz. Siz şu anda şehri temsil ediyorsunuz. Şehrimiz için, insanlar için, gelecek için bir şeyler yapma şansınız var. Sizlere tavsiyem; cesur olun. Lütfen rahat olun, özgür olun ve yapılması gerekeni yapın. Yurttaş Meclisi'nin başarısı, Türkiye'ye de yeni yurttaş meclislerinin kurulmasına, İzmir'de de bu işin devamıyla ilgili bir sürecin başlamasına sebep olacak.”

“İNİSİYATİF ALMALIYIZ”

İklim krizi ile ilgili Birleşmiş Milletler çatısı altında yüzlerce ülkeden binlerce bilim insanının bir araya geldiği IPCC kuruluşunun yayınladığı raporlara dikkat çeken Başkan Tugay, “Bundan iki yıl kadar önce okuduğum o rapor '2027 yılına kadar, eğer karbon emisyonu artışı durmazsa o dakikadan sonra bozulmanın geriye dönme ihtimali yok' diyordu. O zamanlar önümüzde 3-5 sene var diyordum, şimdi iki sene var. Bazı şeyler imkansız gibi görünüyor ama aslında imkanlı. Hep birlikte çalışmalıyız. Yurttaşlarımız da inisiyatif almalı” diyerek sözlerini tamamladı.

BEYDAĞ: BU MECLİS YALNIZCA BİR PROJE DEĞİL

Meclisin yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, “Amacımız iklim değişikliğinin, kentimize etkileri karşısında siz değerli yurttaşlarımızın doğrudan söz sahibi olmalarını sağlamak ve katılım süreçlerini güçlendirmek. Bu meclis yalnızca bir proje değil, İzmir'de demokrasiyi ve katılımcılığı güçlendiren örnek bir girişim olma özelliği de taşıyor” şeklinde konuştu.

VARDAR: HEPİMİZE YOL GÖSTERECEK OLAN BU SALONDAKİ DAYANIŞMA

Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar, “Dayanışmanın, birlikte düşünmenin ve ortak aklın bize yeniden yol göstereceğini biliyorum. Biz yalnızca kaygımızı ifade etmeye gelmedik, sadece eleştirmek için bir arada değiliz. Bugün bizler İzmir'in yurttaşları olarak çözümün bir parçası olmak için yan yana geldik. Gelecek kaygısını, doğa sevgisini, yaşanabilir bir İzmir özlemini paylaşıyoruz. Belki çocuklarımız imbatı bizim gibi solusun diye, belki torunlarımız çınar ağaçlarının gölgesinde oynayabilsin diye, belki de bu güzel kentin dağında kekik kokusu hiç eksilmesin diye. Buradan çıkacak her öneri İzmir'in geleceğine bırakılacak iz olacak. İzmir bize hem kaybolmayı hem de yeniden yolu bulmayı öğreten şehir. Bugünden sonra iklim meselesinde de hepimize yol gösterecek olan bu salondaki dayanışma olacak” dedi.

“30 TANE ELLE TUTULUR ÖNERİ YAYINLAYACAĞIZ”

Vardar, konuşmaların ardından süreci anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Vardar, “Toplantıların sonunda 30 elle tutulur öneri yayınlayacağız. Bu öneriler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Eylem Planı'na ve 2030 Karbonnötr İzmir hedefleri doğrultusunda hazırladığı stratejik planlara entegre edilecek. Genel anlamda belediyenin iklim çalışmalarında kullanılacak. Cesur olmamız, özgür olmamız çok önemli. Buradaki bütün sözler anonim kalacak. Gönül rahatlığıyla karşı çıkabilirsiniz, daha kuvvetli destek verebilirsiniz. Bütün amacımız burada sadece eleştirmek değil çözüm öneri getirmek” diye konuştu.

50 KİŞİDEN OLUŞUYOR

50 bin İzmirliye SMS yoluyla davet gönderildi. Projede yer almak isteyen 442 kişinin başvurusu alındı. Başvuru yapan yurttaşlar arasında yaş, cinsiyet, ilçe, eğitim durumu, meslek grubu ve iklim değişikliğine dair kaygı düzeyi gibi veriler dikkate alındı. İzmir’in demografik yapısını temsil edecek şekilde seçilen 50 asil üye “Isınan bir İzmir’de nasıl hayatta kalırız?” sorusuna birlikte yanıt arayacak. İklim Yurttaş Meclisi, toplam beş oturum düzenleyecek. İlk toplantının ardından sırayla; 21 Eylül, 5 Ekim, 19 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde toplanacak. Meclis, her oturumda farklı konuları ele alarak, çözüm odaklı grup çalışmaları yürütecek. Beş oturumun sonunda yurttaşlar tarafından geliştirilen öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na (SECAP) entegre edilecek. Böylece yurttaşların talep, deneyim ve çözüm önerileri, doğrudan kent politikalarına yansıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, YUVA Derneği ve HUDOTO Vakfı ortaklığında yürütülen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilip Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi”, Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında destekleniyor. 15 ay sürecek proje, İzmir’in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir şehir olma hedeflerine katkı sağlayacak.