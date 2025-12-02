İzmir Barosu’ndan “Hakça Ücret, Mesleki Güvence” çağrısı

İzmir Barosu üyesi avukatlar, İzmir Adliyesi önünde bir araya gelerek işçi avukatların yaşadığı düşük ücret, güvencesizlik ve mevzuata aykırı çalışma koşullarına dikkati çekti.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Ülkemizin son dönemde geçmekte olduğu çok ağır ekonomik koşullar ve bu koşulların yarattığı sıkıntıların en çok yansıdığı meslek avukatlık mesleği. Avukatlık mesleğinde özellikle emeğiyle, çabasıyla, üretimiyle çalışan genç meslektaşlarımız ve bağımlı çalışan işçi avukatlar. Ülkemizde hukuksuzluk artık her alanda var. Hukuki şiddeti yaşadığımız gibi ekonomik şiddeti de son dönemde inanılmaz boyutlarda yaşıyoruz ve bundan en çok etkilenen işçi avukatlar. Ekonomik şiddetin, özellikle kapitalizmin bu vahşi doğasında bizlere yansımasının ne kadar olumsuz olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Fiziksel şiddetin, sözel şiddetin, hukuki şiddetin ve ekonomik şiddetin en çok etkilediği meslek olan avukatlık mesleği ve savunma mesleğinin sorunları aslında anlatmakla bitmez. Bunlarla ilgili açıklamalarımızı birçok alanda yaptık; bundan sonra da yapacağız. Ne yazık ki bu alanda söylenen şeyler, sanki bir duvara çarpıp geri dönen top gibi, sanki söylenmemiş ve gündeme taşınmamış gibi yok sayılmaya devam ediyor. İşçi avukatlar ve bağımlı çalışan meslektaşlarımıza ilişkin başlattığımız en azından bu sorunun görünür kılınması ve gündemde tutulması adına bir imza kampanyası başlattık. Adliyelerin değişik birimlerinde bu imza kampanyasını bugün itibarıyla meslektaşlarımızın imzasına açtık. Buralarda yapacağımız açıklamalar ve toplayacağımız imzalar, ilgili makamlara yeniden bildirilecek" dedi.

"BİR HAK MÜCADELESİ BAŞLATIYORUZ"

Basın açıklamasını okuyan Ezgi Yağmur Tokatlı, bir hak mücadelesi başlattıklarını belirterek, "Bugün kendi haklarımız için buradayız ve bir hak mücadelesi başlatıyoruz. Ülkemizde bağımlı istihdam ilişkisi içerisinde, işçi avukatlık statüsünde çalışan meslektaşlarımız; İş Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin çalışma hakkı ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün belirlediği hükümlere aykırı çalışma koşulları ile karşı karşıya kalmaktadır. İşçi Avukatlar Merkezi’nin çalışmaları kapsamında, İzmir Barosu tarafından bu soruna ilişkin bir çok forum düzenlendi. Bu forumlarda, işçi avukatların, işveren mestektaşları tarafından mesleğin itibarına yakışmayan düşük ücretlerle, kuruma eksik bildirilen primlerle ve özlük haklarından yoksun çalıştırıldığını; emek - ücret ilişkisindeki sömürünün katlanarak büyüdüğünü bir kez daha gördük" dedi.

"İŞÇİ AVUKATLARIN ÜCRET SORUNU BİR ADALET VE SAVUNMA SORUNU"

Ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle işçi avukatların mesleklerini yapamaz hale geldiğini vurgulayan Tokatlı, "Bugün geldiğimiz noktada, ülkede ekonomik koşulların iyice kötüleşmesi ile birlikte, işçi avukatların ekonomik koşulları da meslektaşlarımızı mesleklerini ifa edemez noktaya getirmiştir. İşçi avukatlar artık yaşamlarını sürdürebilmek için değil, yalnızca çalışabilmek adına çalışmak zorunda kaldıkları koşulların içine sıkıştıkları açıktır. Avukatlık mesleği, sadece bireysel bir gelir sağlama aracı değil; toplumsal adaletin gerçekleşmesinde kritik bir rol oynayan kamusal bir meslektir. Avukatlık mesleğinin bu niteliği gereği, meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve ücret standartlarının insan onuruna yakışır, adil ve hukuka uygun olması gerekmektedir. Vurgulamak isteriz ki işçi avukatların ücret sorunu, aynı zamanda bir adalet ve savunma sorunudur. Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuattaki düzenlemeler, işçi avukatların hak ettikleri insan onuruna yakışır ücret ve çalışma koşullarına kavuşması için yeterli değildir" diye konuştu.

SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Tokatlı, şunları kaydetti: "İyi niyetli temennilerin ötesine geçilmeli ve kanunlarda işçi avukatların çalışma koşulları ile ilgili somut adımlar atılmalıdır. Bu doğrultuda; meslektaşlık bilincine uygun olarak barolara denetim yetkisi verilmeli ve disiplin mekanizması genişletilmelidir. Elbette bu değişikler ancak işçi avukatların sorunlarının kamuoyu gündemine taşınması ile mümkündür. Bilinmesini isteriz ki bu amaçla yapacağımız imza kampanyasına rağmen sorunlarımızı çözümü için somut adımlar atılmadığı takdirde, bu alandaki mücadeleyi yaygınlaştırarak, gerek Adalet Bakanlığı gerek TBMM nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Buradan İzmir Barosu olarak tüm meslektaşlarımıza sesleniyoruz. İşçi avukatların ücret ve çalışma koşullarına ilişkin sorunları; mesleğin onuru ve saygınlığı ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle tüm meslektaş ve stajyer avukatları da dayanışmaya ve İzmir Barosu Baro Odalarında bulunan 'Hakça Ücret, Mesleki Güvence' imza metnine taraf olmaya davet ediyoruz."