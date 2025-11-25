İzmir’de “boş koltuk”lu 25 Kasım mesajı: Bir koltuk boş, bir kadın eksik

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Disiplinlerarası Sanat Topluluğu’ndan proje sahibi Erhan Ayhan ile iş birliği yaparak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir farkındalık çalışmasına imza attı. Dünyada her 10 dakikada bir kadının öldürüldüğüne dikkat çekmek amacıyla İZDENİZ feribotlarında, ESHOT otobüslerinde, İzmir Metro ve tramvay hatlarında birer koltuk boş bırakılarak üzerlerine şerit çekildi. İşe ve okula gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan İzmirlilerin dikkati boş koltuklara yöneldi. Koltuklarda “Bu koltuk, aramızdan alınan bir kadının hatırasına ayrıldı”, “Şiddet, bir kadının koltuğunu boş bıraktı”, “Konuşulmayan her şiddet, bir koltuğu daha boş bırakır”, “Her boş koltuk için adalet borcumuz var” ve “Kadına şiddet bitene kadar, hiçbirimiz koltuğumuzda rahat oturamayız” cümleleri yer aldı. Aynı zamanda “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bugün burada boş bırakılan koltuk, aramızda artık olmayan kadınlar için... Şiddetin bahanesi yok, çözümü var. 6284 uygulansın” anonsları yapıldı. Boş Koltuklar çalışması, 27 Kasım’a kadar toplu ulaşım araçlarında dikkat çekmeye devam edecek.

“ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA”

Çalışma, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli Çağla Çağlar, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, kentin ulaşım araçlarında farkındalık projesi gerçekleştirdik. İzdeniz feribotlarında, ESHOT otobüslerinde, İzmir Metro ve Tramvay hatlarında birer koltuk boş bırakıyoruz, üzerini şeritle işaretliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla farkındalık yaratarak bu koltukları aramızdan alınan kadınların hatırasına ayırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şiddetsiz bir dünya diliyoruz” dedi.

“YAŞAMIN HER ALANINDA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Otobüs yolcusu İrem Güneş, “Güzel bir farkındalık çalışması yapılmış. Sürekli kadına şiddet haberleriyle karşılaşıyoruz ve kadın erkek demeden herkes buna çok üzülüyor. O yüzden artık kadına ve çocuklara şiddetin olmadığı, mutlu bir şekilde yaşayabileceğimiz bir dünya istiyoruz” derken, ESHOT’ta hat şoförlüğü yapan Didem Tolun ise “Bizler yaşamın her alanında varız ve var olmaya devam edeceğiz. Şiddetsiz bir dünya diliyorum. Kullandığım otobüste bir koltuk boş bırakıldı. Bu çalışma ile güzel bir farkındalık oluşturulduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“HASSAS VE CİDDİ BİR KONU”

Efe Uysal, “Bu gerçekten hassas ve ciddi bir konu. Kadına şiddet, Türkiye’nin giderek artan problemlerinden bir tanesi. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu bu tip kamusal alanlarda göstermek gerekiyor. Maalesef haberlerde duyup geçiyoruz ama ne kadar ciddi bir konu olduğunu yeterince anlayamıyoruz. Anlamamaya da devam ediyoruz. Belki de bir kadın şu anda yan koltukta oturamıyor” ifadelerini kullandı.