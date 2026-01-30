İzmir’de sağanak raporu: 963 ihbar, 414 su baskını!

İzmir’de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskını riskini de beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45,2 kilogram yağış düştü. Bazı bölgelerde kısa sürede yüksek miktarda yağış kaydedilirken, en yüksek yağış Buca’da metrekareye 80 kilogram, Konak’ta ise 63 kilogram olarak ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi, 1.314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile çalışmalarını sürdürürken, gelen ihbarlara hızla müdahale edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, gece boyunca sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Buca, Karabağlar ve Bornova’da sahaya çıkarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Saat 03.00’a kadar sahada bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır, muhtarlar ve yurttaşlarla görüşerek esnafa geçmiş olsun ziyaretinde de bulundu.

AKOM PLANI DEVREDEYDİ, EKİPLER ÖNCEDEN HAZIRLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağış öncesinde AKOM koordinasyonunda hazırlanan kuvvetli yağış, sel ve fırtına hazır müdahale planını devreye aldı. Bu kapsamda İtfaiye, İZSU, Fen İşleri, Yol Yapım, Park ve Bahçeler, Zabıta ve ilgili tüm birimlerde ekip, araç ve personel görevlendirmesi yapıldı. Riskli noktalarda önleyici tedbirler alınırken, ihbarlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ekipler kritik bölgelerde önceden konuşlandırıldı. Gece boyunca başta ana arterler olmak üzere kent genelinde yol temizlik ve kanalizasyon temizlik çalışmalarına devam edildi. Yağıştan etkilenen bölgelerde biriken su ve atıklar temizlenirken, taşkın riski bulunan alanlarda da kontroller gerçekleştirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ GECE BOYUNCA SÜRDÜ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çağrı Merkezi’ne toplam 963 ihbar ulaştı. İhbarların 320’si konut, 78’i işyeri, 5’i kamu binası ve 11’i araç su baskını olarak kayıtlara geçti. İtfaiye ekipleri, su baskınları nedeniyle mahsur kalan 20 yurttaşı bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgelere tahliye etti. Zabıta Dairesi Başkanlığı da toplam 40 araç ve 169 personel ile sahada görev yaptı.

Gece yıldırım düşmesi sonucu Halkapınar Pompa İstasyonu’nda oluşan altyapı arızasına İZSU ekipleri anında müdahale etti. Yoğun mesai sonucu arıza kontrol altına alındı. Kent geneline kesintisiz içme suyu sağlandı.

YOLLAR ONARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yağışın gece saatlerinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte 4 ekip, 21 personel ve çok sayıda araçla sahada çalışma yürüttü. Menderes Sandı Çayı’nda iş makinesiyle menfez önü temizliği yapılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı. Buca, Menderes ve Gaziemir’de yağış nedeniyle bozulan yollar hızla onarıldı. Konak Kocakapı Mahallesi’nde çöken taş istinat duvarına hızlı şekilde müdahale edildi. Karabağlar Kavacık Mahallesi’nde dere hattı üzerindeki 3 metrelik yolun kilit parke döşeli bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı, göçük oluşan alanlarda set çekilerek müdahale gerçekleştirildi. Narlıdere Narbel’de yaşanan toprak kaymasına da müdahale edilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı.

DERELERİN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yağışların durmasının ardından kent merkezinde ve çevre ilçelerde yaşanan olumsuzluklara müdahaleye devam etti. 250 personel ve 80 araçtan oluşan saha ekibi başta olmak üzere tüm birimleriyle çalışmalara başlayan ekipler, su taşkınına neden olan derelerin çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sel nedeniyle dereler çevresinde oluşan tahribatlara, yıkılan istinat duvarlarına ve meydana gelen hasarlara hızlı şekilde müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, ilçe belediyeleriyle birlikte kent genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

KRİTİK NOKTALARDA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İZSU’nun 185 ve HİM’in 153 numaralı çağrı merkezi hatlarına toplam 490 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 294’ü konut ve işyeri, 196’sı ise yol ve kavşaklardaki su birikintileriyle ilgili oldu. En fazla ihbar 258 ile Bornova’dan yapılırken, Bornova’yı Buca izledi. Sağanak yağıştan olumsuz etkilenen Buca’da 125 ihbara anında müdahale edildi. Gaziemir Akçay Caddesi, Kemalpaşa Ulucak mevkii, Buca Menderes Caddesi ve Bornova Işıkkent başta olmak üzere birçok noktada itfaiye ve İZSU ekipleri tarafından su tahliyesi, kanal açma ve yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

SOSYAL HİZMETLER EKİPLERİ DESTEK İÇİN SAHADA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Çamlıpınar Mahallesi başta olmak üzere Buca’nın çeşitli mahallelerinde su baskınlarından etkilenen yurttaşların ihtiyaç tespitine yönelik saha çalışmaları yürüttü. İhbar gelen bölgelere en hızlı şekilde ulaşan ekipler, ilk yardım kapsamında gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Yetkililer, tüm birimlerin AKOM koordinasyonunda teyakkuz halinde olduğunu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve olası risklere karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.