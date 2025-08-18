İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem üreticiyi hem de ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemeyi sürdürüyor. Sosyal destek programı kapsamında yerel üreticilerden 2 bin kilogram taze incir satın alındı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Takip Sistemi’nde (SYTS) kayıtlı İzmirlilere ulaştırıldı. Tek tek haneleri dolaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri özenle hazırlanan incir paketlerini 2 bin aileye teslim etti.
İzmir’de üreticiye ve ihtiyaç sahiplerine destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiden satın aldığı 2 bin kilogramlık taze inciri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
18.08.2025 10:23:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiden satın aldığı 2 bin kilogramlık taze inciri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
İlgili Konular: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #Üretici