İzmir’den dünyaya mesaj: Doğayla barışacağız

İzmir, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sanat ve doğayı buluşturan etkinliklere ev sahipliği yaptı. İzmir Kent Konseyi’nin öncülüğünde düzenlenen programda 650 sanatçı, 18 farklı mekânda 36 etkinlikle İzmirlilere “Doğayla Barış” çağrısı yaptı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan açılışın ardından katılımcılar, gün boyu devam edecek etkinliklerde sanatçılarla buluşarak eserleri inceleyebilecek. 25 farklı paydaş kurumun destek verdiği etkinlikler kapsamında, 650 sanatçı emek ve yaratıcılıklarını ortaya koydu. Şehrin 18 farklı mekânına yayılan toplam 36 etkinlik; sergiler, konserler, performanslar ve söyleşilerle İzmirlileri sanata doyuracak.

İZMİR KENT KONSEYİ BAŞKANI ÖZGÜR TOPAÇ: “DOĞAYLA BARIŞACAĞIZ”

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin açılış konuşmasını yaparak, “İzmir Kent Konseyi önderliğinde hazırlanan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerini başlatmak için bir aradayız. Ortak akıl, dayanışma, birlikte üretim ve en önemlisi de katılımcılık bizim yol göstericimizdir” dedi. Etkinlik programına ilişkin bilgi veren Topaç, “25 paydaşımızla birlikte, 18 farklı mekânda 36 etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu çok kıymetli bir sayı. Toplamda 650 sanatçımız İzmirlilere seslenecek ve hep birlikte ‘Doğayla Barış’ diyecekler. Sanatın yaratıcı, dönüştürücü, düşündürücü ve harekete geçirici ruhunu İzmir’in her noktasına taşıyacağız” diye konuştu.

Doğa tahribatına da dikkat çeken Topaç, “Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde büyük yangınlar oldu. Sularımız çekiliyor, zeytinlikler yok ediliyor, hayvanlarımızı kaybediyoruz. Biz aslında doğayla savaşıyoruz. Oysa doğayla barışmak zorundayız. Sanat da bu barışa giden yolun en güçlü aracıdır” ifadelerini kullandı.

EMİNE ÖZDEMİR: BU SERGİ DİK DURUŞ SERGİSİDİR

İzmir Kent Konseyi Kreatörü Emine Özdemir, 1 Eylül Dünya Barış ve Sanat Günü’nde, barışın korunmasının doğanın korunmasından geçtiğini vurgulayarak, “Barış çok kıymetli. Hele hele şimdi… Doğa korunursa barış da korunur. İnsanların daha özverili, daha dikkatli, daha olumlu ve bilinçli çalışmaları gerekir. Engeller kalkarsa ve çevre bilinci küçük yaşlarda öğretilirse doğa bize hainlik yapmaz. Ama biz ona zarar veriyoruz. O ise bizi unutmaz, mutlaka karşımıza çıkar” dedi.

Özdemir, aynı zamanda “Ateşe Yürüyenler” adlı sergiyi de hazırladığını belirterek, bu serginin Sivas Madımak Katliamı’nı anlattığını söyledi. “Tek taraflı bakmamalıyız. Doğa demek, insan demek. Doğa olmadan insanın varlığının hiçbir anlamı yok. Biz aklı başında olmalıyız, uyumamalıyız, uyutmamalıyız, dik durmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sanatın ve kültürün toplumsal duyarlılıkta önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Özdemir, “Sanatçıları da uyandıralım, çevreyi uyandıralım, doğayı uyandıralım. Çocuklara örnek olalım, büyüklere destek olalım. Bu sergi aslında bir dik duruş sergisidir” diye konuştu.