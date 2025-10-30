“İzmir Yenileniyor” projesi için başvuru süreci başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde İzmir’i depreme dirençli hale getirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda deprem riski taşıyan yapıların güvenli ve dayanıklı hale getirilmesinin amaçlandığı “İzmir Yenileniyor” projesinin başvuru süreci başlatıldı. Riskli yapı ilan edilen ya da olduğu düşünülen yapıların sahiplerinin atacakları adımlara, izleyecekleri yola ve bulacakları çözümlere dair zorlukların ortadan kaldırılmasını sağlayacak proje kent için tarihi önem taşıyor.

“İZMİR YENİLENİYOR” NEDİR?

Risk altındaki yapı stoku envanterini depreme dayanıklı, modern ve çevre dostu konutlara dönüştürmeyi hedefleyen bir kentsel yenileme projesi olarak tanımlanan çalışma için başvuru süreci başlatıldı. Güvenli, katılımcı ve şeffaf yürütülecek proje kapsamında başvurular tek merkezde toplanacak. Evinin, binasının, mahallesinin deprem riski taşıdığını düşünen her vatandaş, başvuru kriterlerini taşıması halinde sistem aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşabilecek. Projeyle tekil ve parsel bazlı riskli yapı stokunun dönüştürülmesine rehberlik edilecek. Yapıların yenilenme süreci titiz bir şekilde sürdürülecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Projenin teknolojik altyapısı, Egeşehir AŞ tarafından geliştirilen İzmir Yenileniyor Platformu ile yürütülecek. İlk etapta, izmiryenileniyor.com adresinden 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş, mülkiyet sorunu bulunmayan ve aynı parselde birden fazla yapı barındıran taşınmazlar için başvurular alınacak. Süreç; başvuru, teklif ve uzlaşma olmak üzere üç aşamada işleyecek. Riskli yapıda yaşadığını düşünen herkes, izmiryenileniyor.com üzerinden yalnızca birkaç adımda kolaylıkla başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından, teknik ekipler başvuru yapılan bölgeye ilişkin mülkiyet durumu, imar planı bilgileri, bölgedeki konut satış rakamları ve sürecin genel çerçevesini anlatan bir bilgilendirme formunu vatandaşlara ulaştıracak. Bu aşamada vatandaşla ilk temas kurulmuş olacak. Teklif aşamasına geçmek isteyen vatandaşların, bağlı bulundukları bina veya sitede yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlamaları yeterli olacak. Uzlaşma aşamasında, Egeşehir teknik ekibi tarafından her yapı için özel olarak hazırlanmış bir dönüşüm önerisi sunulacak. İnsan odaklı, çevreye duyarlı ve depreme dayanıklı projeler kapsam içine alınacak. Tüm teklifler, dönemin ekonomik koşullarına uygun ve en makul maliyetlerle hazırlanacak. Egeşehir ekipleriyle sahada hazırlanan taslak projeler tamamlanacak ve uzlaşma sağlanarak tahliye ve yıkım süreci başlatılacak. Tahliye, yıkım, yapım ve finansman aşamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Egeşehir AŞ garantörlüğü altında yürütülecek. İzmir Yenileniyor Projesi, güven duyulan bir dönüşüm süreciyle yönetilecek. Her aşama kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılacak, hangi projeye ne teklif edildiği açıkça görülebilecek.

İLK ADIM BAYRAKLI VE BORNOVA’DA ATILACAK

Proje hakkında konuşan Egeşehir AŞ Planlama ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Sima İpekyüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’in daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir kent olması için ortaya koyduğu vizyona dikkat çekti. Bu amaçla yola çıkıldığını belirten Sima İpekyüz, “İzmir Yenileniyor Projesi bir dönüşüm sürecinin başlangıç noktasıdır. Vatandaşlara güven duydukları bir ortam zemini hazırlayacaktır. Her aşamayı kamuoyuna açık bir şekilde paylaşacağız. 2020 İzmir Depremi sonrası Bayraklı ve Bornova’da yapılan yapı envanter çalışmaları doğrultusunda pilot bölge olarak sistemimizi bu iki ilçede açacağız. En kısa sürede merkez ilçeler ve İzmir’in tamamında sistemi erişilebilir kılmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmirliler detaylı bilgi almak veya destek talep etmek için 0232 295 74 74 numaralı telefonu hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında arayabilecek. Ayrıca izmiryenileniyor.com internet adresinden de bilgi alınabilecek.