İZSU’dan yeni su kaynağı hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizi ve düşen yeraltı su seviyeleri nedeniyle kentin pek çok noktasında yeni kuyular açıyor. Kuzey ilçelerinde de geniş kapsamlı sondaj çalışması yürüten İZSU, Menemen, Foça, Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık’ta toplam 15 içme suyu sondaj kuyusu için harekete geçti. Dikili’de iki kuyu aktif hale getirilirken, 5 ilçede açılacak 13 kuyu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

DİKİLİ’DE ÜÇ KUYU TAMAMLANDI

Dikili Deliktaş Mahallesi’nde iki su kuyusu açan İZSU Aliağa’da 2, Bergama’da 7, Foça’da 2, Menemen ve Kınık’ta birer kuyu açacak. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çeken İZSU yetkilileri, “Dikili’de iki kuyunun açılmasıyla önemli bir aşama kaydettik. Diğer ilçelerde de sondaj çalışmalarımız planlanan program doğrultusunda ilerliyor. Amacımız, İzmir’in yeraltı su kaynaklarını bilimsel verilere dayalı olarak geliştirmek, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve kentin su arz güvenliğini güçlendirmek” dedi.